Genio e sregolatezza. Senza dubbio il modo migliore per fotografare Ousmane Dembélé, stella del Barcellona che se da un lato sta iniziando a "carburare" sul terreno di gioco, trovando il gol con continuità, dall'altro prosegue nelle sue bizze e nei suoi comportamenti poco professionali. Le ultime notizie provenienti dalla stampa raccontano di un nuovo ritardo agli allenamenti del club catalano, in vista del match di Champions League contro il Totteham: Dembélé si sarebbe presentato presso il centro sportivo blaugrana due ore dopo l'inizio dei lavori agli ordini del mister Valverde.

Ancora un comportamento poco professionale di Ousmane Dembélé. Il talento francese che ha trovato il gol (mettendo a referto anche un assist) nell'ultimo match del Barcellona, vinto 4-0 contro l'Espanyol, ne ha combinata un'altra. L'ex Borussia Dortmund secondo quanto riportato dai tabloid spagnoli, si sarebbe presentato con circa due ore di ritardo alla sessione di allenamenti degli azulgrana in vista del match di Champions League contro il Tottenham. La seduta era in programma alle ore 11 e invece il 21enne avrebbe raggiunto i compagni di squadra alle 13. Una situazione che ovviamente non è stata gradita dall'allenatore della formazione catalana Ernesto Valverde.

Non è la prima volta che Dembélé si rende protagonista di episodi simili. Già alla vigilia di Barcellona-Inter, match in cui avrebbe trovato spazio da titolare, il francese arrivò in ritardo agli allenamenti con Valverdè che lo punì con l'esclusione dal match. Sul gruppo Whatsapp della squadra, pare che il calciatore sia continuamente richiamato, anche perché si renderebbe protagonista di una vita sregolata per un atleta professionista: cibo spazzatura, e ore piccole alle prese con partite con la Playstation per quello che inizialmente era considerato il potenziale erede di Neymar

E ora potrebbe arrivare una nuova sanzione disciplinare per il ragazzo, proprio in un momento in cui si sta integrando negli schemi del Barcellona. 3 gol nelle ultime 4 partite per Dembélé, che sembra anche aver risolto in maniera definitiva i problemi fisici che avevano compromesso il suo rendimento. La speranza dei catalani è quella di un completo recupero dell'esterno offensivo anche dal punto di vista extracalcistico