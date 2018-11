Il Barcellona sembra quasi non poterne più di Ousmane Dembélé. Il giocatore francese è un grande talento, ma vive come un bohémien, uno stile di vita che nel calcio di oggi non è né utile né apprezzato. Si è arrivati oggi a livelli di professionismo estremo che metterebbero in crisi fuoriclasse tutto genio e sregolatezza come George Best o Gigi Meroni. Dembélé sta facendo perdere la pazienza ai dirigenti del club, che però sembrano avere le mani legate. L’attaccante sembra destinato a rimanere al Barcellona.

PlayStation, ritardi e cibo spazzatura

Alla vigilia di Barcellona-Inter il calciatore fu escluso dall’elenco dei convocati, e quella sera avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, Messi era infortunato. Per l’ennesima volta giunse in ritardo e il tecnico Valverde lo punì. Lo spogliatoio non tollera più i suoi comportamenti e pare che sul gruppo WhatsApp della squadra c’è chi gli ricordi sempre l’orario dell’allenamento. Nelle ultime settimane si è venuto a sapere che Dembélé ha una vita assai sregolata per essere un atleta di alto livello: fa le ore piccole giocano alla PlayStation e mangia quello che viene definito ‘cibo spazzatura’. Al Barcellona non ne possono più.

La clausola di Dembélé con il Barcellona

Il calciatore, che non ha imparato nemmeno lo spagnolo, era stato pagato 105 milioni, più 40 di bonus (30 già versati al Borussia Dortmund) un anno fa. Si era parlato di una sua possibile cessione, il Liverpool aveva fatto un sondaggio, Klopp sembrava pronto a fare un’offerta, ma i catalani non ‘possono’ cederlo. Perché secondo quanto riportato da ‘Die Welt’ nel contratto tra Dembélé e il Barcellona c’è una clausola che impedirebbe la cessione del francese prima del 2022, sempre che i catalani non decidano di versare nelle casse di Dembélé una penale da 40 milioni di euro. Il francese, che ha reso pochissimo pure a causa di un infortunio, in quel caso costerebbe al Barcellona praticamente quasi 190 milioni di euro, e per il Barcellona sarebbe un bagno vero e proprio, considerato che nessun club interessato a Dembélé potrebbe avvicinarsi minimamente a quella cifra.