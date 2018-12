Qual è la punizione scelta dal Barcellona per Ousmane Dembélé, arrivato agli allenamenti con un ritardo di ben 2 ore? Una multa, di più di 100mila euro. Una cifra molto alta per i "comuni mortali", ma che potrebbe risultare quasi illusoria per un calciatore che guadagna di base 9 milioni di euro a stagione (una cifra che potrebbe lievitare alla luce di una serie di bonus inseriti nel contratto). I catalani, hanno deciso di usare la mano leggera non escludendo il ragazzo che sta sfoderando prestazioni in crescendo, anche se la multa potrebbe essere raddoppiata o triplicata in caso di recidività.

Cosa ha fatto Dembélé, perché il Barcellona lo ha multato

Ousmane Dembélé nel corso della sua esperienza al Barcellona (il club che lo ha prelevato per una cifra complessiva di quasi 145 milioni di euro, sperando di aver trovato il nuovo Neymar) si è reso protagonista di atteggiamenti sopra le righe. Cibo spazzatura, partite ai videogiochi fino a tarda ora, e ritardi agli allenamenti. L'ultimo di addirittura due ore, in avvio di settimana. Una situazione che ha fatto infuriare l'allenatore della formazione catalana Ernesto Valverde. Ecco allora che il club blaugrana ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti del giovane Dembélé

La multa del Barcellona a Dembélé per il ritardo di due ore in allenamento

Come riportato dalla stampa spagnola e in particolare da As, l'esterno offensivo francese dovrà pagare una multa che supererà i 100mila euro. Una somma che, come si legge sul tabloid iberico potrebbe anche "raddoppiare o triplicare". Deluso dunque chi si aspettava un provvedimento più pesante e addirittura un'esclusione in Barcellona-Tottenham di Champions League. Alla luce dello stipendio di 9 milioni di euro, che può salire fino a 20, la cifra di 100mila euro sembra infatti poca cosa.

Quanto guadagna Dembélé, e perché la multa è leggera

L'entità della multa però è stata alleggerita dal recente rendimento di Dembélé in campo. Si legge infatti su As che il Barcellon aha pensato che "rimuoverlo dal gruppo o punirlo senza giocare con le prestazioni che ha dimostrato da quando alcune partite avrebbero danneggiato la squadra". Il calciatore dunque dal canto suo ha accettato di buon grado la multa con la promessa di non ricascarci.