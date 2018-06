Per l'Argentina il Mondiale in Russia è poco meno di un incubo a occhi aperti. Malgrado il pareggio al debutto con l'Islanda e la sconfitta sonora per 3-0 contro la Croazia, incredibilmente l'Albiceleste ha ancora una possibilità di potersi qualificare agli ottavi di finale. Si dovrà giocare il tutto per tutto nell'ultimo match, contro la Nigeria, possibilmente vincendo in goleada e sperando che i croati vincano anche contro l'Islanda.

Il tutto ha messo sulla croce il ct, Sampaoli, oramai un uomo sempre più solo in panchina visto che le cronache raccontano di una scissione interna alla squadra con uno spogliatoio che non si ritrova con il proprio allenatore. Che non può essere sollevato dall'incarico e che quindi condurrà ancora la Nazionale almeno per un altro incontro.

In tutto questo si incastona il compleanno della Pulga, il 31mo arrivato nel bel mezzo del Mondiale e di una crisi imprevista: Leo Messi ha festeggiato in modo dimesso, malgrado da chiunque siano piovuti gli auguri di rito – soprattutto via social – dalla propria moglie Antonella Roccuzzo all'amico rivale Neymar. Ma ciò che ha catalizzato l'attenzione di molti è stato anche quanto è accaduto sul terreno di allenamento, dove Leo Messi ha ricevuto anche un abbraccio particolare, proprio del ct dell'Argentina, Sampaoli.

Un episodio che non è sfuggito alle telecamere e controverso, che è stato commentato sul web aprendo diversi scenari. I due sono apparsi sereni e uniti in un gesto di pura amicizia, ma ciò che è accaduto nei giorni precedenti e le tensioni interne alla squadra non possono essere dimenticati in un attimo. C'è chi sostiene che il compleanno di Leo sia stata l'occasione per stringere una nuova pace di ferro, tra ct e campione. Ma c'è anche chi ha letto in quel bacio e abbraccio un gesto di apparenza, senza convinzione: i rapporti tra i due sarebbero oramai talmente minimi che nemmeno un compleanno avrebbero potuto riavvicinarli.

Ma c'è una terza versione: né pro né contro Sampaoli, l'abbraccio in mezzo al campo avrebbe anche un significato differente, con le insistenti voci di un addio a fine Mondiale da parte del ct. Un saluto, dunque, anticipato. Al di là di come potrebbe finire la sfida contro la Nigeria che vale un Mondiale. In uno dei più tristi compleanni della Pulga.