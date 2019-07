Nonostante le recenti dichiarazioni di Thomas Tuchel, che aveva confermato il rientro e la presenza in campo di Neymar contro l'Inter, il brasiliano rimarrà invece in tribuna in occasione del match di International Champions Cup. A confermare la sua esclusione sono infatti arrivate le convocazioni dello stesso tecnico tedesco, che ha lasciato a riposo la stella verdeoro: ancora alle prese con un acciacco fisico.

Arrivato in Asia con il muso lungo e con poca voglia di regalare un sorriso ai molti tifosi che lo attendevano nel ritiro del Paris Saint-Germain, Neymar sta continuando a vivere da separato in casa questa torrida estate 2019. L'obiettivo dell'ex Santos è prima noto: lasciare Parigi nelle prossime settimane, e magari tornare in Spagna e indossare nuovamente la maglia del Barcellona.

L'offerta giusta per Neymar

Nonostante le voci di un presunto interessamento anche della Juventus, è infatti il club catalano ad essere entrato prepotentemente in gioco per strappare Neymar ai campioni di Francia. Secondo il quotidiano spagnolo AS, i contatti tra i due club sarebbero ormai frequenti e nell'ultimo il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha parlato della trattativa con il patron Nasser Al-Khelaifi, che sta ancora attendendo l'offerta giusta per lasciar partire il suo attaccante.

A confermare lo stallo tra le due società, sono arrivate anche le ultime parole del direttore sportivo dei francesi: "Non c'è nulla di nuovo rispetto alle mie ultime dichiarazioni – ha spiegato Leonardo, in un'intervista rilasciata a ‘Le Parisien' – Non c'è stata alcuna offerta ufficiale per Neymar. Per ora resta con noi, è un giocatore del Psg. La situazione è quella di 10 giorni fa". A distanza di appena due anni da quei 222 milioni di euro che sconvolsero il mercato estivo, Neymar aspetta e spera. Il ritorno a Barcellona è ormai più che probabile.