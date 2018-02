Adesso è ufficiale. L'Inter non potrà fare affidamento su Ivan Perisic e Mauro Icardi in vista della tutt'altro che semplice sfida in casa del Genoa, valida per l'anticipo della 25a giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha escluso i due calciatori dalla lista dei convocati per la sfida, alla luce del loro mancato recupero dai rispettivi infortuni. Se il croato accusa ancora dolore alla spalla, il bomber, già assente contro Crotone e Bologna, non ha recuperato ancora dal problema muscolare.

Candreva e Icardi infortunati, saltano Genoa e Inter.

Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Inter, escludendo i due calciatori. C'era speranza soprattutto per il croato, reduce da un brutto colpo alla spalla. Alla fine però lo staff medico ha preferito non rischiare il ragazzo che dunque sarà spettatore a Marassi. Stesso discorso per il capitano che accusa ancora fastidio dopo l'infortunio muscolare. La speranza dei nerazzurri è di recuperare entrambi per il prossimo confronto interno contro il Benevento.

La lista dei convocati nerazzurri per Genoa-Inter, out Miranda, Perisic e Icardi.

Tra i convocati per Genoa-Inter dunque oltre a Perisic e Icardi non ci sarà nemmeno Miranda alle prese con un'elongazione agli adduttori. Questi i 21 giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Marassi: "Portieri: Handanovic, Padelli e Pissardo. Difensori: Lisandro Lopez, Cancelo, Ranocchia, Santon, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar e Lombardoni. Centrocampisti: Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Emmers e Brozovic. Attaccanti: Karamoh, Eder, Candreva e Pinamonti".

Le scelte di Spalletti per Genoa-Inter.

Senza Perisic e Icardi, scelte quasi obbligate per Luciano Spalletti. A Genova il riferimento offensivo sarà Eder, con alle sue spalle il trio formato da Candreva (che torna dopo l'assenza con il Bologna), Rafinha e Karamoh. Chance importante per il neoacquisto ex Barça e l'esterno decisivo contro il Bologna. In difesa chance per Ranocchia che sostituirà Miranda al centro in coppia con Skriniar.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter.

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Pereira, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Karamoh; Eder.