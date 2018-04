Passano gli anni, cambiano le maglie, ma Zlatan Ibrahimovic non si smentisce. Il classe 1981 non ha perso la sua proverbiale spavalderia, e ancora una volta ha conquistato la scena anche per le sue dichiarazioni. Questa volta l'oggetto delle stesse è il Mondiale e la possibilità di disputarlo con la maglia della Svezia, facendo dietrofront sul suo ritiro. La presunta violazione del codice etico della Fifa che precluderebbe la sua partecipazione a Russia 2018 non preoccupa affatto Ibra che senza troppi giri di parole ha dichiarato: "Se voglio essere ai Mondiali ci sarò".

Perché per la Fifa Ibrahimovic non può partecipare ai Mondiali con la Svezia

Dopo la qualificazione a spese dell'Italia ai Mondiali 2018, in Svezia è partito il tormentone relativo alla possibilità di rivedere la grande gloria in campo con la sua nazionale in Russia. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la Fifa che ha evidenziato che un accordo tra Ibra e un'agenzia di scommesse è incompatibile con l'articolo 25 del codice etico del massimo organo calcistico internazionale: "Alle persone vincolate da questo codice è vietato prendere parte, direttamente o indirettamente, a scommesse, giochi d'azzardo, lotterie o altri eventi o a transazioni che sono connesse col gioco del calcio. È vietato avere partecipazioni, attive o passive, in società che promuovono, mediano o organizzano attività di scommesse".

Lo spaccone Ibra snobba la Fifa e le regole

Niente nazionale e niente Mondiali? Zlatan Ibrahimovic non ci pensa nemmeno, nessuno può fermarlo: "La FIFA non può fermarmi, se voglio essere lì ci sarò. Lo stesso vale per la Nazionale, se voglio giocare giocherò, non è una decisione della FIFA, ma solo questione su cosa voglio fare". Il solito Zlatan insomma e non manca anche un messaggio al ct della Svezia che si è dimostrato "freddino" all'idea di poter contare ancora su Ibra: "Se potrò fare ancora ciò che ero in grado di fare negli ultimi anni allora potremo parlarne, ma per adesso non è così. Sono solo felice di poter giocare di nuovo, poi vedremo se lo farò anche ai Mondiali".

L'esperienza con i Los Angeles Galaxy

Nel frattempo il calciatore non è riuscito a replicare l'exploit dell'esordio con i LA Galaxy quando subentrando dalla panchina con una doppietta ha ribaltato il risultato. Nel match con il Kansas, la sua squadra ha perso 0-2. Ibra ai microfoni di Eurosport è tornato sulla prima gara, quella in cui si è presentato con il botto oltreoceano: "Adesso voglio solo divertirmi e sentire il profumo del prato verde ogni giorno giocando a calcio. Il debutto super coi Galaxy? Avevamo parlato poco, mi avevano chiesto: ‘Sei pronto?' e io ho risposto ‘Sì, andiamo'".