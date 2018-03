La sua squadra è sotto 0-3 al 48′. Ibrahimovic esordisce al 71′ quando la rimonta è già iniziata e il risultato è sul 2-3. Serve la zampata del leone, serve lo spunto del campione. Serve Zlatan e lui non si fa pregare: eccomi, sono qui per risolvere problemi. E lo fa alla sua maniera: prima pareggia poi a tempo scaduto fa il gol della vittoria, il tutto scandito da una rete segnata da centrocampo che manda in visibilio i tifosi di Los Angeles.

L'urlo di Ibra spaventa la Major League

Los Angeles ha un nuovo Re ed è l'ex attaccante del Manchester United che ha mostrato subito al suo pubblico e agli avversari di che pasta è fatto. Se qualcuno credeva che fosse finito, se qualcuno pensava che dall'Inghilterra sarebbe sbarcato solo un calciatore sul viale del tramonto e venuto a svernare in un campionato meno competitivo… si sbagliava di grosso.

Del resto, era stato lo stesso calciatore ad ammettere in conferenza stampa che aveva ancora la fame di un leone e tanta voglia di vincere. Le ha esibite entrambe nella gara d'esordio quando è entrato con un risultato compromesso (3-0) e lo ha ribaltato sganciando bombe, missili terra aria: 4-3 e urlo di gioia che spaventa la Majr League.

Zlatan si presenta con un gol da 40 metri

Zlatan Ibrahimovic ha così lasciato il segno nel primo storico derby cittadino contro il Los Angeles FC: quando sul 3-2 l'allenatore gli fa un cenno è un po' come quando il Gladiatore dice "al mio segnale scatenate l'inferno". E così sarà… dopo 6 minuti firma il pari con un bellissimo destro al volo da 40 metri (che il portiere mal piazzato nemmeno vede) e poi, a tempo, praticamente scaduto, firma il 4-3 finale e la doppietta personale.