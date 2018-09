La sua avventura al Chelsea nella scorsa stagione è iniziata bene ed è finita malissimo. Alvaro Morata che sembra aver recuperato il sorriso con Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues, è tornato a parlare della prima annata allo Stamford Bridge culminata nella mancata convocazione per i Mondiali di Russia con la nazionale spagnola. Una nazionale che l'ex di Juve e Real ha ritrovato, grazie alla convocazione del nuovo ct Luis Enrique per le sfide contro Inghilterra e Croazia valide per la Nations League.

Morata e la delusione per la mancata convocazione ai Mondiali con la Spagna

Nella prima conferenza stampa direttamente dal ritiro della Spagna dunque Alvaro Morata è partito proprio dalla cocente delusione di non poter vestire la maglia della nazionale ai Mondiali di Russia. Una bocciatura, quella dell'ex ct Lopetegui che ha rappresentato un colpo durissimo per l'attaccante, dopo una stagione difficile con il Chelsea: "La mancata chiamata di Lopetegui è stata un duro colpo e per me. Ma non vale la pena pensare al passato. Farò tutto il possibile per andare al prossimo. E ‘stato un momento complicato perché ero convinto di andare in Russia".

La prima stagione al Chelsea e il mancato feeling con Conte

Chiuso il capitolo nazionale, impossibile non parlare dell'esperienza nel club con la prima stagione al Chelsea. Il feeling con Antonio Conte che sembrava inizialmente eccezionale, si è poi rovinato. 15 gol in 48 partite per Morata che ha sintetizzato la sua esperienza con queste parole che evidenziano il suo stato d'animo e mentale: "L'anno scorso non ero felice . Tutto è stato un disastro, andavo in campo e non sapevo nemmeno dove fossi".

Il retroscena di calciomercato di Morata

La musica ora sembra essere cambiata per il centravanti che ha deciso di restare al Chelsea per riscattarsi anche grazie all'arrivo di Maurizio Sarri. Nei mesi scorsi però l'ipotesi di un addio sul calciomercato è stata concreta come ribadito dallo stesso giocatore accostato a Juventus e Milan a più riprese: "In estate ho pensato di giocare di nuovo in Spagna, oppure di tornare in Italia. Perché stare fuori dalla Coppa del Mondo è stata una delusione davvero grande per me".