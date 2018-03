Il calendario della 27a giornata ha offerto, già dagli anticipi, un assist importante allo spettacolo e ai capovolgimenti di fronte. Scontri diretti a tutti i livelli: prime otto della classe impegnate le une contro le altre con in palio scudetto, piazzamenti Champions e Europa League. Per non parlare delle sfide in coda che, già ieri, hanno portato alla sorpresa della vittoria della Spal sul Bologna.

Gli esiti di Napoli-Roma e Lazio-Juventus, però, hanno offerto un'ulteriore chiave di lettura. Al di là dei reciproci favori di giallorossi e bianconeri, con i primi che hanno arrestato la corsa dei partenopei capilista e i secondi che hanno permesso a Di Francesco di accorciare le distanze dal terzo posto, le gare del sabato hanno prodotto risultati inattesi rispetto ai numeri sinora messi in mostra dalle quattro contendenti.

Napoli, perso il primato in difesa.

Non era mai successo al Napoli di subire quattro gol in una sola partita quest'anno. In tre occasioni Spal, Genoa e Sampdoria si erano spinte sino a due (partite vinte con identico risultato: 3-2 per i partenopei), a fronte però di 14 match chiusi senza subire gol. Un ruolino che aveva permesso ai partenopei, prima di ieri, di sfoggiare la miglior difesa della serie A con appena 15 gol subiti in 26 partite, diventati 19 dopo appena 90′.

Juventus, numeri da scudetto.

Deve ancora recuperare la partita con l'Atalanta, ma dopo un inizio stentato e in controtendenza, a fronte dei troppi gol subiti in avvio, la Juventus è tornata lo schiacciasassi delle ultime stagioni sistemando i suoi numeri soprattutto nelle ultime tredici gare. Con 12 vittorie e 1 pari, 26 gol fatti e 1 subito, infatti, i bianconeri hanno il secondo miglior attacco (63) e la miglior difesa (15). Presupposto quest'ultimo che ha caratterizzato la striscia di trionfi in Italia.

Lazio, il miglior attacco resta a secco.

Il "paradosso" più significativo lo ha vissuto la Lazio: miglior attacco del campionato (64) e peggior difesa tra le prime dieci in classifica (34), si è vista pochissimo dalle parti di Buffon, ma ha tenuto alla grande davanti a Strakosha, nonostante l'ennesimo reparto improvvisato – a causa degli infortuni – con De Vrij-Luiz Felipe centrali, Lukaku e Radu esterni. Inzaghi può rammaricarsi per l'ennesima occasione persa, ma la squadra continua a crescere.

Roma: exploit in controtendenza.

È l'exploit della Roma il più significativo, a fronte dei numeri messi in mostra alla vigilia. Prima della gara del San Paolo, infatti, i giallorossi avevano il peggior attacco tra le squadre di testa (40) e una difesa da linea di galleggiamento (21). Il 4-2 finale (che ha portato il computo a 44 e 23) è quindi il sintomo più significativo di una squadra di grande talento, ma ancora alla ricerca di un'identità precisa.