Gli scivoloni al debutto potrebbero avere scenari inaspettati ma di certo interessanti soprattutto per chi, come noi, guardiamo ai mondiali da semplici spettatori disinteressati. Perchè il tabellone potrebbe riservare degli ottavi che appaiono sulla carta delle finali o semifinali anticipate. Un paio di esempi? Argentina-Francia e Germania-Brasile, partite da mille e una notte. Il tutto favorendo chi non aveva alla vigilia alcuna possibilità di proseguire nel torneo e che – al momento – si ritroverebbe potenzialmente con un cammino facilitato dagli scivoloni delle grandi.

Finali anticipate. Il tutto è possibile perché le favorite alla vittoria facile, si sono ritrovate chi a pareggiare chi addirittura a perdere contro ogni pronostico. Così, le combinazioni potrebbero riservare degli incroci imprevisti alla vigilia scombinando di fatto il lavoro degli organizzatori che, seguendo il metodo della testa di serie e della caratura delle varie nazionali presenti al Mondiale, avevano studiato un tabellone che sarebbe migliorato in crescendo, ‘preservando' le migliori durante il cammino verso la finale.

Le 4 favorite in difficoltà. Questi passi falsi hanno coinvolto Brasile, Argentina e Germania e volendo anche la Spagna che ha pareggiato al debutto. Il tutto adesso può creare un doppio effetto inaspettato e scompaginare il tabellone dagli ottavi di finale in poi e suggerire qualche calcolo, qualche speculazione.

L'occasione per gli outsider. Dall'altro lato ci potrebbero essere sfide altrettanto inattese ma che permetterebbero alle cosiddette outsider di cavalcare l'onda e approfittare del tabellone' facile'. Potrebbero aprirsi altri scenari inattesi se, di conseguenza, si verificassero accoppiamenti tipo Danimarca-Croazia (o Islanda) o Serbia-Messico decisamente non tra le favorite alla vittoria finale.