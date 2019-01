Il Milan ormai rappresenta il passato per Gonzalo Higuain. Il Pipita è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Chelsea e ha già postato sui social le prime foto alle prese con gli allenamenti in maglia Blues. Immagini che sono finite sui social e hanno scatenato l'ironia dei suoi ex tifosi. Il motivo? La forma di Higuain che oltre a farsi immortalare nello spogliatoio con il mate (tipico infuso argentino) ha pubblicato anche un'immagine relativa ad uno scatto con un pantalone un po'troppo stretto. Ecco allora che a sfottere il Pipa sono stati anche i suoi ex compagni Suso e José Mauri, tirando in ballo anche Matteo Musacchio.

Higuain dalla merendina al Mate al Chelsea

Aveva fatto molto discutere sui social il particolare della merendina che Gonzalo Higuain non era riuscito a nascondere al momento della foto con i compagni del Milan al momento della partenza per Gedda. Nelle prime foto al Chelsea, il neo attaccante dei Blues in compagnia di Caballero e Marcos Alonso ha ostentato un bicchiere di Mate, ovvero il tipico infuso argentino. Ecco allora che i sostenitori rossoneri si sono scatenati, facendo riferimento come sempre alla forma del loro ex idolo con tanto di hashtag #HiguainisBReady. Il riferimento è alla merendina Nutella BReady degustata dall'argentino prima del volo per la Supercoppa.

Suso e José Mauri sfottono Higuain

E al coro degli sfottò si sono aggiunti anche alcuni ex compagni di Higuain. Suso e José Mauri infatti hanno voluto ironizzare su Instagram sulla forma del Pipita e in particolare sulle sue gambe considerate troppo "muscolose". L'esterno spagnolo ha commentato le foto del bomber neoacquisto dei Blues scrivendo: "Non poteva chiedere una taglia maggiore di pantaloni?", taggando i due argentini Musacchio e José Mauri. Quest'ultimo non ha perso tempo per rispondere: "Hanno speso tutto il budget su di lui, non hanno una taglia maggiore della Xxl". Il tutto per evidenziare i pantaloni troppo stretti. E Higuain? L'argentino starà allo scherzo?