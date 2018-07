Da qualche settimana Gonzalo Higuain sembra sul mercato. Il suo nome è stato avvicinato a più di una squadra, la Juventus non ha mai smentito le voci di addio e ciò non ha fatto altro che allontanare, almeno virtualmente, l’argentino. Il probabile arrivo di Cristiano Ronaldo non dovrebbe aiutare il ‘Pipita’ che potrebbe ulteriormente essere chiuso perché in avanti ci sarebbe un altro ‘puntero’ che ovviamente avrebbe il posto fisso. Ma dall’entourage dell’ex Napoli nessuno parla di cessione, anzi Higuain vuole rispettare il suo contratto e vuole rimanere a Torino.

Il fratello-agente del bomber argentino ha parlato di Ronaldo, i due hanno giocato fianco a fianco per quattro stagioni, anche se i rapporti non erano idilliaci secondo la stampa spagnola. Non ci sarebbero problemi per l’argentino nel convivere nuovamente con CR7:

Ronaldo alla Juve? Non sappiamo nulla. Ha giocato quattro anni con Gonzalo a Madrid, ma non gli ha detto niente. A Higuain piacerebbe molto tornare a giocare con Cristiano, si conoscono a memoria. Hanno già giocato assieme. Gonzalo faceva il centravanti e Ronaldo giocava più arretrato, hanno convissuto con ottimi risultati. Se arrivasse a Torino si troverebbero bene.

L’altro Higuain ha smentito le voci che parlavano di screzi tra Gonzalo e Allegri. Il giocatore sta bene a Torino, ha buoni rapporti con tutti, compreso il tecnico, e ha intenzione di rimanere:

Al momento non abbiamo parlato con nessuno, Higuain ha un contratto con la Juve, ha un bel rapporto con l’allenatore e si trova bene a Torino. Non ci sono stati contatti. Discussioni con Allegri? Tutto quello che succede nello spogliatoio rimane lì, lui ha un codice preciso. Sono stati altri a scrivere che hanno litigato.

Da tempo però si parla del Chelsea, che pensa a Sarri da settimane, ma che non è riuscito ancora a metterlo sotto contratto. Nicola Higuain ha confermato che tra il ‘Pipita’ e l’ex allenatore del Napoli c’è un rapporto stupendo, la trattativa per ora non esiste: “Niente Chelsea quindi? Il rapporto di Gonzalo con Sarri è fantastico, gli vuole bene come a un padre. Ma Sarri non è ancora al Chelsea, e comunque rimangono i tre anni di contratto con la Juve”.