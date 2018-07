Gonzalo Higuain non ama rilasciare interviste, parla molto poco con la stampa, sui social è poco loquace, a differenza del fratello Federico che spesso ha punzecchiato in questi ultimi due anni il Napoli, i suoi tifosi e il presidente De Laurentiis e soprattutto non ha preso dal papà, Jorge, che ha attaccato pubblicamente il tecnico della nazionale argentina Jorge Sampaoli, che ha lasciato poco spazio nel Mondiale al figlio, per niente utilizzato contro la Francia.

Higuain è stato voluto dal gruppo storico, Sampaoli lo ha capito e ha deciso di convocarlo ma al giocatore juventino ha lasciato davvero poco spazio, spiccioli di partita contro l’Islanda, una mezz’oretta abbondante contro la Croazia, poi titolarissimo con la Nigeria, nel dentro o fuori, ma nemmeno un minuto contro i francesi. Jorge Higuain, detto ‘El Pipa’, nella trasmissione ‘Animles Sueltos’ di Canal America se l’è presa con Sampaoli dicendo:

Non può esserci una spiegazione valida per l’esclusione di Gonzalo. Non so perché l’Argentina non ha giocato con un ‘nueve’ contro la Francia. Il tecnico avrà avuto le sue ragioni, ma è difficile capirle: hai due giocatori che insieme hanno segnato 600 gol, e non gioca nessuno dei due. Se non ti piace uno, metti l’altro. Abbiamo iniziato con l’idea del vero nueve e finito con Enzo Perez falso nueve. Molto strano. Credo che fosse giusto mettere in campo un attaccante in più.

Non ha tutti i torti ‘El Pipa’, che è stato anche lui un calciatore (faceva il difensore, giocò anche in Francia). E per papà Jorge c’è una motivazione in più nel contestare Sampaoli, perché quello russo forse sarà l’ultimo Mondiale di Gonzalo Higuian, che nel 2022 avrà trentacinque anni e che già adesso ha una concorrenza in attacco eccezionale, si pensi solo all’altro incredibile panchinaro Dybala e agli interisti Icardi e Lautaro Martinez.