Il Pipita è tornato. Primi gol con la maglia del Chelsea per Gonzalo Higuain che ha bagnato l'esordio in Premier League allo Stamford Bridge con una doppietta d'autore. Due gol per presentarsi davanti ai suoi tifosi, e per cancellare lo scetticismo per il suo acquisto nel mercato invernale. La cura Sarri inizia a produrre i suoi effetti sul giocatore che nella prima intervista da Blues ha elogiato il suo tecnico, dimostrandosi felice per il ritorno alla sua corte dopo la fortunata esperienza di Napoli.

Gonzalo Higuain e l'impatto con la Premier League

Gonzalo Higuain dunque ci ha messo poco per ambientarsi alla Premier League e al calcio inglese. Dopo l'uscita in FA Cup e quella sfortunata contro il Bournemouth, è arrivato l'exploit casalingo con l'Huddersfield con una doppietta da bomber di razza. Ai microfoni del London Evening Standard, il Pipita ha parlato del suo impatto con l'Inghilterra, dimostrando di aver recepito i consigli di Sarri: "Rispetto alla Serie A, il campionato inglese è diverso: qui i difensori entrano subito forte non appena hai la palla tra i piedi. A parte però questa grossa differenza, ho una buona impressione del calcio britannico ed andrà sempre meglio man mano che conoscerò i miei nuovi compagni. Ho sempre guardato tutti i campionati, ma ultimamente seguivo molto la Premier, quindi sapevo già cosa aspettarmi".

Le differenze tra la Premier League e la Serie A

Quello che ha maggiormente colpito Gonzalo Higuain è l'atmosfera che si respira in Premier League. Grande entusiasmo dunque da parte del bomber che però ha apprezzato anche la "riservatezza" dei tifosi, tracciando le differenze rispetto alla sua esperienza italiana: "Qui gli stadi sono pieni, l’atmosfera è fantastica, puoi camminare tranquillamente per strada senza preoccupazioni come una persona normale".

Higuain e il feeling con Sarri

In conclusione non poteva mancare una "carezza" per Maurizio Sarri, per un ricongiungimento fortemente voluto: "Poi c’è Sarri, che è l’allenatore che in assoluto ha saputo tirare fuori il meglio da me: sa già come trattarmi, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo. Con lui nella stagione 2015/2016 ho battuto ogni record di gol: quel breve periodo che io e Maurizio abbiamo condiviso insieme è stato fantastico. Sono contento di tornare a lavorare con lui in un grande club, penso che questa squadra sia sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi fissati".