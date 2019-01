Non fa sconti Maurizio Sarri, nemmeno al suo pupillo Gonzalo Higuain. L'allenatore del Chelsea è intervenuto nella classica conferenza stampa della vigilia del match contro il Bournemouth valido per il turno infrasettimanale della Premier League. Un'occasione per mandare messaggio al Pipita con il quale si è ricongiunto pochi giorni fa nel mercato invernale. Il bomber non ha molto tempo a disposizione per integrarsi in Inghilterra e risultare decisivo in Blues come lo è stato a Napoli, sotto la fortunata gestione Sarri.

Il messaggio di Maurizio Sarri a Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain ha esordito con il Chelsea domenica scorsa in occasione del match di FA Cup contro lo Sheffield. Primi minuti con la maglia Blues per il Pipita reduce da una lunghissima esperienza in Serie A. La seconda opportunità per il bomber arriverà nel turno infrasettimanale, nella sfida contro il Bournemouth. Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia ha riservato un messaggio a Gonzalo Higuain, che non avrà a disposizione molto tempo per ambientarsi nel calcio inglese: "Non è facile adattarsi a questo campionato. La Premier League è difficile, alla fine della partita di domenica Gonzalo mi ha detto: ‘c'è molta aggressività'. Non è facile ma lui ha grande esperienza, è un gran giocatore, e si adatterà in poche partite, deve farlo in meno di un mese, altrimenti è tardi".

Maurizio Sarri e il rigore lasciato da Higuain a Willian

E proprio nel match contro lo Sheffield, Gonzalo Higuain ha conquistato la scena per aver lasciato un calcio di rigore al compagno di squadra Willian. Una scelta che ha sorpreso Maurizio Sarri, che però ha apprezzato la generosità del Pipita: "Un po' mi ha sorpreso, vuole segnare in ogni partita. Ma ho apprezzato molto che abbia dato la palla a Willian, ha dimostrato di volersi mettere a disposizione dei compagni".

Sarri e il gioiellino di calciomercato del Chelsea Hudson-Odoi

Oltre a quello relativo a Gonzalo Higuain, Maurizio Sarri ha affrontato anche altri argomenti. In primis, in tema di mercato, quello relativo al futuro del giovane talento Hudson Odoi, nel mirino del Bayern Monaco: "Sta facendo molto bene e io sono contento del suo rendimento. Il club mi ha detto che è fuori dal mercato adesso e molto probabilmente anche a luglio. Penso che sarà il futuro del nostro club e del calcio inglese. E' una situazione che non mi piace, ma so bene che qui in Inghilterra i club hanno di questi problemi. Non è facile reperire giovani bravi e lui è uno dei migliori diciottenni in Europa, quindi non è semplice. Se avessi il potere di fargli firmare un nuovo contratto lo farei, ma non posso fare niente. Ma non posso promettergli che giocherà ogni partita perché questo dipende dalla situazione che affrontiamo di volta in volta".