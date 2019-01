Prima presenza per Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. Il Pipita, colpo del calciomercato invernale dei Blues, ha fatto il suo esordio nella sfida valida per i sedicesimi di finale di FA Cup. L'ex Milan è rimasto in campo 82′ nel confronto vinto 3-0 contro lo Sheffield Wednesday. Pur non trovando la via del gol Higuain, ha messo minuti importanti nelle gambe, iniziando così a prendere confidenza con la sua nuova squadra. E il feeling è già forte a giudicare dal bell'episodio di altruismo nei suoi confronti che ha visto protagonista il brasiliano Willian.

Gonzalo Higuain e l'esordio in Chelsea-Sheffield Wednesday di FA Cup

Maurizio Sarri ha schierato Gonzalo Higuain dal 1′ in occasione del match di FA Cup contro lo Sheffield Wednesday. Una sfida alla portata del Chelsea, contro una compagine che milita in Championship, ovvero nella seconda serie del calcio inglese. Il Pipita ha sfoderato una prestazione generosa pur senza riuscire a trovare i primi gol con la sua nuova maglia. Tagli e movimenti offensivi per l'ex di Napoli, Juventus e Milan che ha cercato di trovare subito il feeling con i suoi nuovi compagni, prima di essere sostituito all'82° da Giroud.

Willian vuole cedere il rigore a Higuain che declina l'invito

E Gonzalo Higuain è stato il protagonista di un curioso episodio nel primo tempo di Chelsea-Sheffield Wednesday. Sul punteggio di 0-0 il direttore di gara ha concesso un calcio di rigore alla squadra di casa. Willian, giocatore scelto da Sarri per la battuta dal dischetto, si è avvicinato al Pipita offrendogli la sfera. L'ex Shakhtar ha pensato ad un gesto di cortesia nei confronti dell'argentino per permettergli di sbloccarsi subito, trovando il suo primo gol con i Blues. Higuain, stupito dalla richiesta del neocompagno, ha deciso di lasciare le cose inalterate facendo battere il rigore a Willian. Caloroso abbraccio tra i due giocatori, con Willian che si è poi dimostrato glaciale nella realizzazione del penalty. Una serata di grazia per il trequartista che nel 3-0 che ha permesso al Chelsea di volare agli ottavi di FA Cup ha segnato una doppietta. Per Higuain appuntamento rimandato con il gol alla prossima sfida, quella in casa del Bournemouth, valida per la Premier League.