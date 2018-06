Hely Garagozzo è un nome che dice molto poco agli appassionati di calcio, ma tanti vorrebbero vantare i suoi primati. Perché questo signore venezuelano, dalle chiari origine italiane, in questo momento sta per partire per la Russia dove seguirà dal vivo il suo decimo Mondiale consecutivo. Probabilmente un record assoluto. Il primo fu quello del 1982. Questo super tifoso ha deciso di donare alcuni dei sui preziosissimi memorabilia al museo della Fifa.

Garagozzo sta seguendo dunque il decimo Mondiale consecutivo, ha girato il mondo, ha attraversato i continenti in oltre trent’anni venendo in Italia nel 1990, passando dalla Spagna al Messico, dagli Stati Uniti al Giappone. A verbale mette anche sette finali consecutive da spettatore live, la prima nel 1982, l’ultima nel 2006. Di fatto ha aperto e chiuso la sua serie con un trionfo dell’Italia, senza dubbio era anche un buon amuleto per gli azzurri. E complessivamente ha visto dal vivo 71 partite del Mondiale, con la prima di Russia 2018 salirà a quota 72.

Questo tifoso negli anni ha collezionato di tutto, e ha fatto benissimo, e tutto quello che di calcistico ha comprato in tutti questi anni ha deciso di donarlo al Museo della Fifa, che ha deciso di celebrarlo tramite social network. Hely ha conservato tutti i biglietti delle partite a cui ha assistito, naturalmente dei Mondiali, copertine di riviste, prime pagine storiche di quotidiani, tutti i palloni ufficiali della Coppa del Mondo dal 1982 in poi. In una foto postata online lo si vede anche con una meravigliosa maglia con lo stemma del Mundial spagnolo e con due palloni, uno di qualche anno fa e lo ‘Jabulani’ quello di SudAfrica 2010, e ha collezionato anche magliette di squadre che hanno preso parte ai Mondiali. A Zurigo con orgoglio ha mostrato anche i colori del Venezuela, il suo paese, l’unico tra i sudamericani a non aver mai preso parte a un Mondiale.