Eccolo qua. Purtroppo È arrivato il giorno che nessun tifoso del Napoli avrebbe mai voluto che arrivasse!!!!. Ma purtroppo nella vita tutto ha un inizio ed una fine. Tu però in questo arco che va da inizio a fine hai fatto qualcosa di eccezionale. Alla fine i calciatori segnano epoche che a volte vengono dimenticate tanti e tanti anni dopo. Ma di una cosa sono sicuro, che il nome MAREK HAMSIK risuonerà in eterno tra i vicoli della nostra città. Grazie per avermi regalato emozioni e la tua ultima maglia indossata con tanto amore.

Con questo messaggio Paolo Cannavaro conferma, di fatto, la probabile cessione di Marek Hamsik in Cina e l'addio al Napoli. L'ex calciatore azzurro, ora collaboratore tecnico del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram la foto dell'ultima maglia indossata dal centrocampista slovacco e regalata proprio all'ex difensore partenopeo. Un segnale chiaro che non ha bisogno di altri pensieri e considerazioni per capire in quale direzione stanno andando le cose. Dopo 519 presenze e 121 reti in 12 anni con la maglia azzurra Marek sembra che si sposterà da Castel Volturno per andare a vestire la maglia del Dalian Yifang. A confermare questa eventualità è stato Carlo Ancelotti dopo la gara vinta dagli azzurri contro la Sampdoria al San Paolo, che ha visto anche un saluto piuttosto sentito dello slovacco ai suoi tifosi al momento della sostituzione: "Non so come andrà a finire: Marek vuole provare una nuova esperienza e dopo tutto quello che ha dato nessuno in società s’è sentito in diritto di dire: non vai".

Le cifre della trattativa

La trattativa per l'addio di Mark Hamsik procede spedita e dovrebbe portare al Napoli 15 milioni di euro più bonus e al calciatore un contratto triennale da 9 milioni almeno.