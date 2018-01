"Così per i giocatori è un disastro". Pep Guardiola si scaglia in maniera abbastanza netta nei confronti del calendario della Premier League, ricchissimo di impegni nel periodo festivo con partite ogni 3-4 giorni.

Il tecnico spagnolo non gradisce questo tipo di continuità nello scendere in campo soprattutto perché le gare sono sempre durissime e può creare problemi fisici ai calciatori, proprio com'è successo ai Citizens negli ultimi 90′. Si tratta della stessa posizione espressa sia da Josè Mourinho che da Antonio Conte.

Guardiola: Poco tempo per recuperare.

Il manager del Manchester City non si è nascosto dietro giri di parole e ha criticato apertamente il calendario della Premier League per i tanti impegni ravvicinati nel periodo natalizio

È uguale per tutti, a volte si hanno 2, a volte 3, altre 4 giorni di recupero, ma per i giocatori è un problema non c'è il tempo di recuperare. Ne possiamo anche parlare, ma temo che chi decide non cambierà mai idea su queste cose.

Guardiola perde Jesus e De Bruyne ma recupera Silva.

Guardiola intanto ha perso Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne per infortunio contro il Crystal Palace: per il brasiliano si tratta di una lesione al legamento collaterale del ginocchio mentre per il belga dovrebbe trattarsi di una forte contusione. Intanto per la sfida di stasera contro il Watford all'Etihad, Pep può contare di nuovo su David Silva, rimasto fuori per problemi personali dallo scorso 16 dicembre, perdendo quattro gare, che è tornato nella lista dei convocati. Lo spagnolo con molata probabilità potrebbe partire anche come titolare vista l'assenza forzata di De Bruyne.