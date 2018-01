Durante la sua avventura in panchina alla guida del Cervia, in occasione del reality calcistico "Campioni, il sogno", mister Graziani ci ha regalato dei siparietti con i suoi giocatori diventati dei veri e propri cult. Chissà cosa accadrebbe oggi, se la grande gloria del calcio italiano avesse tra le sue fila Mauro Icardi. A giudicare dalle sue ultime dichiarazioni, probabilmente sarebbero state scintille. Già perché il campione del mondo, ha attaccato il capitano dell'Inter per i suoi atteggiamenti extracalcio e non solo.

Facchetti prenderebbe a schiaffi Icardi, parola di Graziani.

In un'intervista ai microfoni di Premium Sport, Graziani ha criticato Icardi dopo la sua ultima foto social con tanto di nudo integrale e cappellino sul pene. L'ex bomber ha voluto fare un paragone con uno storico capitano dell'Inter del passato Giacinto Facchetti: "Il povero Facchetti starà litigando con San Pietro in Paradiso, se gli danno 4 ore di tempo per tornare a girar anche qualche schiaffo. Icardi sdraiato, tatuato con il capello sui genitali che si fa fotografare è inammissibile. Lui è un esempio, porta la fascia, capisco i social ma non è pensabile andare avanti in questa maniera. Giacinto è stato un capitano coraggioso, serio, di moralità e serietà. Il capitano dell’Inter si fa fotografare in modi che non mi piacciono".

Per Graziani Immobile migliore di Icardi.

Non manca anche una critica tecnica per Maurito e per il suo stile di gioco. Rapace in area, ma nullo all'esterno secondo Graziani che considera Immobile molto più competitivo dell'argentino: "Immobile è più duttile di Icardi, fa meno gol ma va anche sull’esterno per crossare i compagni. Icardi tra i primi tre nel mondo in area, fuori dall’area non sa giocare a calcio. I gol li sa fare, un po’ come Inzaghi”.

Lisandro Lopez gran colpo di calciomercato dell'Inter.

Per chiudere il capitolo Inter, una battuta anche sul mercato dei nerazzurri. Graziani promuove il colpo Lisandro Lopez e per il futuro "sponsorizza" De Vrij: "Lisandro Lopez è un buon difensore, forte nel gioco aereo. Lui è un bel rinforzo, hanno pescato bene. De Vrij vale più di 15 milioni, uno dei più forti in Italia. Una clausola di 15 milioni è come non prendere nulla. Trovo strano il comportamento di De Vrij".

Mancini gradito per la nazionale. Conte-Mourinho, nessuno ha ragione.

Una battuta anche sugli scenari per la panchina della Nazionale. Ecco il punto della situazione di Ciccio Graziani: "Il nome di Mancini è gradito, un ritorno di Conte sarebbe visto con grande entusiasmo da parte di tutti. Ad Ancelotti non interessa, invece". E a proposito di Conte, anche una considerazione sulla diatriba con Mourinho con il quale è in lizza per la panchina del Psg: "Nessuno dei due ha ragione, Emery vincerà la Ligue 1 e se vince la Champions che succede? Potrebbe anche rimanere. Tra questi potrebbe uscirne un terzo incomodo. Conte? Se ci fosse la possibilità di liberarsi e di tornare alla Nazionale, tutti daremmo un ritorno clamoroso, sicuramente sceglierà un club”.