Sdraiato al sole. Sorridente. Rilassato. E nudo, con un cappellino per coprire le parti intime, piazzato lì dove non dovrebbe battere il sole. E' così che Mauro Icardi appare nella fotografia postata dalla moglie/agente – Wanda Nara – mentre si gode l'assoluto relax alle Isole Maldive, nel periodo di vacanza per la pausa di campionato. Acque azzurre, cristalline e sfumate di smeraldo verso riva. Pace assoluta. Coccolato dal rumore del mare placido. Tra le braccia della consorte sempre così premurosa nei confronti del campione. "Speriamo non ci sia vento", scrive la donna con un pizzico d'ironia.

E' il buen retiro dell'attaccante interista che prova a ricaricare così le batterie dopo un periodo poco felice in Serie A, con la sua Inter scivolata improvvisamente nelle retrovie della corsa scudetto. Anche a Firenze non è bastato un suo guizzo per invertire la tendenza, al ritorno gli servirà tutta la carica agonistica necessaria per tentare la risalita e ipotecare la qualificazione alla zona (diretta) Champions League. Sulla strada di Maurito c'è la Roma ma ci sarà tempo per pensarci, adesso dinanzi a sé ha l'orizzonte sconfinato delle acque e pensa solo a fare un tuffo dove l'acqua è più blu.

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jan 9, 2018 at 10:37pm PST

Chi se ne frega del Var, delle gomitate galeotte, della marcatura stretta e degli schemi di Spalletti. Chi se ne frega – solo per queste ore immerse in un angolo di paradiso – di Ciro Immobile e della classifica cannonieri. Chi se ne frega del Real Madrid e delle chiacchiere di mercato che lo avrebbero addirittura già reso abile alle visite mediche svolte in gran segreto. E dove? In quella piscina d'acqua salata e cielo azzurro nel quale gli è dolce naufragare assieme a Wanda? Lei è lì, seduta sul bordo. Si gira, gli sorride, ammicca. Che pace, davvero. E non ci sono nemmeno i figli.