Dopo l'intervento in tackle su Mauro Icardi, Ciccio Graziani mette nel mirino un altro top bomber argentino. L'allenatore, ex calciatore e opinionista ha speso parole tutt'altro che positive per Gonzalo Higuain, protagonista di un digiuno dal gol che in Serie A dura dal 1° dicembre quando con una rete stese il Napoli al San Paolo. L'ex campione del mondo del 1982 ha spronato il Pipita, dimostrando di non credere alle dichiarazioni di circostanza di compagni e tecnico sul grande lavoro della punta per la Juve.

Graziani e il digiuno dal gol di Higuain.

Il rendimento del Pipita e la sua astinenza di reti, è stato uno degli argomenti trattati da Graziani in un'intervista rilasciata alla trasmissione in onda su Radio 24, Tutti Convocati. E l'ex bomber del Torino e della Nazionale non ha usato troppi giri di parole: "Ti girano le scale quando per quattro o cinque giornate di campionato non segni. Per un attaccante il gol è vita, ti senti realizzato quando fai gol".

Ciccio striglia il Pipita.

E l'ex allenatore del Cervia non è convinto dalle dichiarazioni di Allegri e dei compagni di Higuain come Benatia, che hanno evidenziato il grande lavoro per la squadra del centravanti sudamericano. L'assenza di reti è un fardello pesante per una punta senza se e senza ma a suo giudizio: "Per un attaccante il gol è vita, ti senti realizzato quando fai gol. Higuain gioca più per la squadra? Sono barzellette! Deve darsi una svegliata ed essere più cattivo, sembra che giochi solo per divertirsi: lo vedo assente".

Il rendimento stagionale del Pipita.

Una stagione dal punto di vista realizzativo altalenante quella di Higuain che ha collezionato 12 gol e 3 assist in 29 presenze complessive. L’ultimo gol risale alla sfida di Coppa Italia contro il Genoa del 20 dicembre, mentre in Serie A il bomber non va a segno proprio dal confronto con il Napoli quando realizzò una rete pesantissima. Allegri si è detto comunque soddisfatto del grande lavoro per la squadra del suo terminale offensivo, che spera torni al gol sul non semplice campo del Chievo.