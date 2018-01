L'infinito duello tricolore tra Napoli e Juventus, destinato a continuare ancora per molte settimane, si arricchisce di un nuovo capitolo. Ad alimentare la rivalità tra azzurri e bianconeri, già fin troppo enfatizzata dai titoli di alcuni quotidiani, ci ha pensato Medhi Benatia. Il difensore bianconero, protagonista di ottime prestazioni nelle ultime gare dei campioni d'Italia, ha infatti lanciato una frecciata alla società partenopea.

Parlando di Gonzalo Higuain, il marocchino ha così fotografato il momento d'appannamento del compagno: "Giocatori come Higuain in questo momento non ci sono – ha spiegato in un'intervista rilasciata a Premium Sport – Lui ha capito che qui alla Juventus magari fa 20 gol ma vince i titoli, dall’altra parte ne ha fatti 36 in un anno ma non ha vinto niente. E questo fa la differenza".

A caccia di un'altra finale.

"Gonzalo sta facendo un lavoro enorme – ha continuato Benatia – Che faccia gol o no, a me non interessa perché io lo vedo felice quando la squadra vince. Ha voglia di segnare, però sta lavorando tanto così come gli altri attaccanti". Dopo aver allargato la corsa Scudetto anche ad altre squadre ("La Lazio sta facendo molto bene e anche l’Inter è ancora in corsa. Napoli e Juventus sono davanti, ma non è ancora una corsa a due"), l'ex difensore di Udinese, Roma e Bayern Monaco ha poi affrontato il discorso Champions League.

"Il Tottenham è un avversario di grande qualità, ma abbiamo le possibilità per passare il turno. In Europa le avversarie più temibili sono il Psg, il Barcellona, il Bayern Monaco e il Real Madrid, che se vuole salvare la stagione deve puntare tutto sulla Champions. Juventus ancora in finale? Siamo gli stessi della scorsa stagione, anzi siamo ancora più forti – ha concluso Benatia – Non vedo motivi per cui non dovremmo raggiungere il nostro obiettivo".