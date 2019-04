Canta (e balla) che ti passa. Un Gonzalo Higuain assolutamente inedito si è scatenato in occasione della festa di compleanno del compagno di squadra del Chelsea David Luiz. Il bomber argentino per l'occasione si è travestito nientemeno che da Elvis Presley, rendendosi protagonista microfono alla mano di un vero e proprio show. E' tornato dunque il sorriso al Pipita che pochi giorni fa dopo aver ritrovato il gol era uscito dal campo infuriato in Chelsea-Burnley non gradendo la sostituzione

Hanno fatto il giro del web e dei social le immagini di uno scatenato Gonzalo Higuain, in una veste assolutamente inedita. Il bomber del Chelsea ha preso parte alla festa di compleanno organizzata dal compagno di squadra David Luiz per il suo compleanno. Trattandosi di un party in maschera, il Pipita si è presentato travestito da Elvis Presley. Una volta salito sul palco del locale, al fianco del festeggiato a sua volta nelle vesti di capo indiano, Higuain ha iniziato ad emulare il "re del rock" con un curioso balletto. Il centravanti letteralmente scatenato ha conquistato l'attenzione di tutti i presenti finendo nei video social di molti dei presenti che hanno iniziato a circolare sul web.

Il party in maschera per il compleanno di David Luiz, Rudiger versione galeotto

Non solo Gonzalo Higuain. I giocatori del Chelsea si sono divertiti e non poco provando ad allontanare il ricordo del mezzo passo falso contro il Burnley che ha rallentato la corsa Champions degli uomini di Sarri che non hanno approfittato dei ko di Manchester United, Arsenal e Tottenham. Sugli scudi anche un Rudiger versione galeotto, che ha improvvisato un balletto in stile "robot", ma anche Giroud e Kanté vestiti rispettivamente da "chicken" e da Batman.