Lo ricordiamo come l'uomo che con una semirovesciata ha infranto il record di gol in Serie A. Quello capace di ammutolire San Siro con un colpo di testa a un minuto dal termine e indirizzare lo Scudetto verso Torino. Emotivo sempre, trascinatore quando decide di esserlo. Gonzalo Higuaín non sta vivendo la sua stagione migliore, divisa a metà tra l'esperienza al Milan e quella al Chelsea, dove da gennaio ha ritrovato l'allenatore che l'ha lanciato, che ha saputo come motivarlo, quello con il quale ha espresso il massimo che ha da offrire. Ma nonostante il rapporto ritrovato con Maurizio Sarri, i numeri di Higuain stentano a decollare.

La stagione in numeri di Gonzalo Higuaín

Finora sono 36 le partite disputate dal Pipita, e il suo bottino in termini realizzativi è di 12 gol segnati. Una media di uno ogni 3 presenze. Nello specifico Higuaín è andato a segno per 8 volte con la Maglia del Milan (di cui due reti in Europa League) e 4 con quella del Chelsea. Si parla di un gol ogni 210 minuti in blues, uno ogni 214′ a Milano. Lo scorso anno alla Juventus le reti erano una ogni 176 minuti. Per il centravanti argentino anche 3 assist, 4 ammonizioni e un'espulsione, arrivata nel match di San Siro contro la Juventus per proteste contro l'arbitro che gli costarono anche due turni di squalifica.

La parentesi Chelsea

In Inghilterra Higuaín ha giocato l'83% delle gare da titolare, trovando una continuità maggiore di quella che aveva al Milan. Con i rossoneri infatti il Pipita vantava soltanto il 75% delle presenze dal primo minuto, ma nonostante questo era più incisivo: un gol su quattro arrivava grazie al suo contributo quando lui era in campo (gol o assist), a differenza di Londra dove la sua efficacia è al 21% (circa un gol ogni 5). C'è da notare che da quando si è aggregato a Sarri, Higuaín appare molto più calmo. Un solo giallo per lui in Inghilterra, mentre nella prima metà di stagione con la maglia del Milan ne aveva collezionati 3, più un'espulsione.

in foto: La scheda di Gonzalo Higuain in stagione (fonte whoscored.com)

Quanto vale oggi Gonzalo Higuaín e quanto spenderebbe la Roma

Certamente al momento siamo lontani dalla valutazione monstre che ne fece la Juventus nell'estate del 2016, quando fu acquistato dal Napoli per la cifra record di 90 milioni di euro. Secondo transfermarkt il valore attuale di mercato di Higuaín è 45 milioni, dopo il picco di 75 milioni raggiunto tra ottobre 2016 e giugno 2017 in maglia bianconera. Il Chelsea ha la possibilità di riscattarlo dalla Juventus entro fine stagione per una cifra fissata tra i due club che ammonta a 36 milioni di euro (pagabili in due esercizi). Una seconda opzione prevede un rinnovo del prestito fino a giugno 2020 per 18 milioni. Ma il calciatore interessa anche alla Roma, in cerca di un attaccante per rinnovare il reparto in vista del prossimo anno. Chissà che quell'attaccante non possa essere proprio Higuaín.

in foto: Il valore di mercato di Higuaín. Fonte: transfermarkt

L'asse Roma-Juve potrebbe includere Kostas Manolas

Gli anni passano e i pilastri della difesa della Juventus diventano ogni anno più vecchi. Chiellini ha quasi 35 anni, Bonucci quasi 31 e Barzagli ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Per questo motivo uno degli obiettivi della dirigenza bianconera è quello di rinnovare il reparto difensivo, con elementi giovani ma su cui fare affidamento fin da subito. Gli occhi di Paratici sono finiti su Kostas Manolas, vecchio pallino di mercato, che mai più di quest'anno potrebbe finire veramente alla corte di Allegri. I bianconeri potrebbero imbastire una trattativa con la Roma che prevederebbe il passaggio di Higuaín nella Capitale e del greco all'ombra della Mole. Il mercato ha dimostrato che tutto è possibile, staremo a vedere.