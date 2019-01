Se per Gonzalo Higuain la vigilia di Juventus-Milan di Supercoppa non è stata certo tranquilla, anche il post gara si è rivelato abbastanza "caldo". Prima il nervosismo dopo il fischio finale con tanto di discussione con Leonardo Bonucci, e poi al rientro in Italia la reazione stizzita alle domande di calciomercato sull'ormai prossimo trasferimento al Chelsea di Maurizio Sarri.

Gonzalo Higuain nervoso al ritorno in Italia dopo la Supercoppa, la sua risposta alle domande di mercato

Gonzalo Higuain è rientrato in Italia con il Milan nelle prime ore del mattino. Il Pipita sbarcato a Malpensa ha trovato ad attenderlo diversi cronisti che hanno provato a strappargli una dichiarazione sulle ultime notizie di calciomercato. Il centravanti con il cappuccio della felpa sollevato, ha accelerato per cercare di evitare le domande che sono comunque arrivate. Inevitabili quelle sull'accordo raggiunto tra Juventus e Chelsea per il suo approdo alla corte di Sarri. Ecco allora che senza perdere tempo Gonzalo Higuain ha chiuso il discorso con queste parole: "Stai cercando casino? Con me non lo troverai mai". Nessuna voglia di parlare dunque, soprattutto sul suo futuro oltremanica che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.

Gonzalo Higuain al Chelsea, le ultime notizie di mercato

Nonostante i "dribbling" alle domande sul calciomercato, il futuro di Gonzalo Higuain sembra ormai definito. Subito dopo la conclusione del match di Supercoppa infatti, è arrivata la notizia dell'accordo di massima tra il Chelsea e la Juventus per il trasferimento in terra londinese del giocatore. Un'operazione che potrebbe chiudersi sulla base di un prestito di 6 mesi, che dovrebbe poi essere rinnovato per un'altra stagione, con il club bianconero che conserverà sempre il diritto di riscatto. Per mettere la parola fine al tormentone di mercato sul futuro del Pipita dunque manca poco: la Juve vuole avere l'assoluta certezza, secondo quanto riportato da Tuttosport, di incassare 9 milioni per i sei mesi di prestito restanti e 36 per il riscatto