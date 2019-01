Krzysztof Piatek al Milan e Gonzalo Higuain al Chelsea. Il valzer di calciomercato degli attaccanti è realtà. Se il polacco è atteso a Milano per le visite mediche, a Londra si preparano ad abbracciare il Pipita che nelle prossime ore, dopo aver sostenuto i test di rito, apporrà la firma sul suo primo contratto con i Blues. Risolti dunque gli ultimi dettagli della trattativa tra i londinesi e la Juventus, Higuain approderà in giornata oltremanica per riabbracciare Maurizio Sarri.

Gonzalo Higuain al Chelsea, il Pipita atteso a Londra per visite mediche e firma

Gonzalo Higuain è pronto per diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo la positiva conclusione della trattativa Krzysztof Piatek-Milan, anche quella relativa al Pipita ha subito un'accelerata: accordo totale tra la Juventus, proprietaria del cartellino del bomber, e il club allenato da Maurizio Sarri. L'esperto bomber argentino è atteso a Londra nella giornata di oggi, mercoledì 23 gennaio per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà al Chelsea.

Le cifre dell'operazione di calciomercato Juventus-Chelsea per Higuain

Tutto fatto dunque tra Juventus e Chelsea (con il "benestare" del Milan che ha virato su Piatek) per il trasferimento in Inghilterra di Gonzalo Higuain. La formula e le cifre dell'operazione di calciomercato sono note da tempo: il Pipita passa al Chelsea con la formula del prestito oneroso di 6 mesi, con l'obbligo del rinnovo per altri 12 mesi al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus per Higuain incasserà 9 milioni subito, e altri 36 per il riscatto definitivo del suo cartellino. Praticamente le stesse cifre pattuite con il Milan nella scorsa estate.

Quanto guadagnerà Gonzalo Higuain al Chelsea

Quanto guadagnerà Gonzalo Higuain al Chelsea? Il Pipita ha strappato un contratto vantaggioso da qui al termine della stagione. Fino a giugno l'argentino percepirà circa 6.1 milioni di euro. Basti pensare che l'accordo con il Milan prevedeva uno stipendio annuale di 9.5 milioni di euro, mentre alla Juventus Higuain ha incassato 7.5 milioni. Una situazione che ha scatenato le critiche di numerosi addetti ai lavori e tifosi: non è stata gradita la volontà del club di privarsi di un centravanti più giovane come Morata, per affidarsi a Higuain, classe 1997, con tanto di ingaggio super

Quale numero di maglia per Higuain al Chelsea

E a proposito dell'avvicendamento Morata-Higuain sul calciomercato del Chelsea, c'è grande curiosità per la scelta relativa al numero di maglia di Gonzalo Higuain: il Pipita opterà per la casacca numero 9, che dovrebbe restare vacante dopo l'addio di Morata destinazione Atletico? Così dovrebbe essere, anche se l'argentino potrebbe anche decidere di optare per un altro numero, per provare magari a dare una svolta, anche dal punto di vista della scaramanzia, alla fase più matura della sua carriera. Difficile pensare ad un suo possibile debutto in occasione del match di Carabao Cup contro il Tottenham