In attesa di vedere in campo la squadra di Eusebio Di Francesco, i titoli in prima pagina sono quasi tutti per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, oggi perfettamente calato nel ruolo di dirigente, è stato il protagonista assoluto della "Legends Cup": torneo che si è giocato in Russia, nel quale si sono sfidati ex campioni del calcio mondiale. Dopo i suoi due gol (uno di questi con la specialità della casa: la punizione), Totti ha regalato spettacolo anche fuori dal terreno di gioco in occasione delle interviste con la stampa russa.

Intervistato dal portale russo "championat.com", il giallorosso si divertito a rispondere svelando alcuni aneddoti della sua vita privata: "Anche a Mosca sotto i riflettori? Sì, ma Italia è più dura – ha scherzato Totti – Anche all’estero non è ovviamente facile e questo è un inconveniente per la mia vita privata. Vivo nella zona sud di Roma perché per me sarebbe impossibile vivere in centro. D'altronde non ho tempo per fare delle passeggiate".

Cassano e il Papa.

"A Roma però è tutto bello e non lo dico da romano, è un fatto oggettivo – ha aggiunto – Ovunque uno vada, ci sono monumenti, fontane e palazzi meravigliosi. Roma ha tutto ciò di cui una persona ha bisogno. A Mosca, comunque, tornerò. Lo farò in estate per il "Superbowl of Legends" è sarà un’occasione perfetta per conoscere meglio la città. Magari, la prossima volta spero di riuscire a venire qui con Ilary e i miei figli. La prima cosa ho fatto dopo il mio ritiro? Sono andato in vacanza e, per la prima volta in 25 anni, ho passato completamente la giornata con la mia famiglia".

Davanti alla curiosità del giornalista russo, Francesco Totti non è riuscito ad evitare neanche la domanda su un suo vecchio compagno di squadra: Antonio Cassano. Ancora a caccia di una squadra per tornare in campo, il barese è stato tirato in ballo in maniera divertente dal cronista di Mosca: "Se ho passato più tempo ed energie nel crescere i miei figli o Antonio Cassano? E' stato ugualmente difficile", ha risposto ridendo prima di rivelare chi è più popolare a Roma tra lui e Papa Francesco: "Ovviamente io! Vedi, sono vestito di bianco. Ovviamente sto scherzando".