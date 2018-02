La Russia ai piedi di Totti. Prima di regalare spettacolo in campo in occasione del "Giubileo delle Leggende" torneo che vedrà la partecipazione di tanti ex campioni del mondo del calcio, il Pupone ha lasciato il segno davanti ai microfoni. L'ex numero 10 e capitano della Roma, è stato il protagonista nelle vesti di ospite con l'ex compagno Candela, di una trasmissione televisiva andata in onda sulla tv di Mosca.

Totti e il buona fortuna a Spalletti.

Tanti i temi trattati da Totti, a particolare dai rapporti con Luciano Spalletti. Un feeling tutt'altro che idilliaco quello tra l'attuale dirigente della Roma e il tecnico dell'Inter, su cui pesa quanto accaduto nella scorsa stagione con il poco spazio concesso al Pupone dal mister toscano nella sua ultima stagione da calciatore. Ecco allora che Totti ha risposto alle domande sul suo ormai ex allenatore con ironia: "Cosa dico a Spalletti? Gli auguro buona fortuna…"

Il difficile addio al calcio di Totti.

E a proposito del recente passato, impossibile non tornare sul suo doloroso addio al calcio. Difficile lasciare il terreno di gioco per intraprendere una nuova vita da dirigente: "Quando finisci sei sempre distrutto, è così. Ci sono tante emozioni perché 25 anni nello stesso club sono una vita intera. Ma alla fine sono contento di quello che ho fatto”.

Totti, accoglienza super in Russia.

Entusiasmo alle stelle da parte dei tifosi russi che hanno, come evidenziato da Gazzetta.it, celebrato a più riprese l'ex capitano della Roma. Totti comunque non si sente una celebrità: "Mi sento uguale a tutti, anche se in campo ho sempre cercato di fare del mio meglio. Sono sempre stato un giocatore della Roma e sono contento di essere identificato con questa cosa. Il calcio per me è sempre stato passione, divertimento e vita". E non poteva mancare una delle sue battute a proposito del derby: "Cosa preferirei tra un gol alla Lazio e una cena con Ilary? Adesso scelgo una cena con lei".

L'orgoglio per il Mondiale vinto nel 2006.

Delusione, ma anche orgoglio quando si parla invece dei prossimi Mondiali. Fa male non vedere l'Italia in campo in Russia, per un Totti che gonfia il petto ricordando la vittoria del 2006: "Vincerla è l’obiettivo più significativo per ogni giocatore e io fortunatamente ci sono riuscito".