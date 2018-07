In campo sarà l'osservato speciale numero uno dei giocatori della Colombia, ma nel frattempo è già finito al centro di una curiosa vicenda che ha mandato su tutte le furie il popolo sudamericano. Harry Kane, stella e giocatore più rappresentativo dell'Inghilterra che affronterà i Cafeteros nel match degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 è stato l'oggetto della prima pagina del popolare quotidiano britannico The Sun, che con un gioco di parole ha fatto perdere le staffe ai colombiani che si sono riversati sui social per protesta.

Go Kane, il gioco di parole che indigna la Colombia prima degli ottavi con l'Inghilterra

Il The Sun, ha piazzato sulla sua prima pagina odierna una foto di quello che è l'idolo dell'Inghilterra ovvero Harry Kane. Il bomber della nazionale dei 3 leoni, con indosso una bandiera inglese e un'espressione grintosa. Fin qui tutto normale, se non fosse per le parole che hanno accompagnato l'immagine. L'incitamento GO KANE scritto in maiuscolo e ben visibile nasconde infatti un gioco di parole. In precedenza infatti ecco la frase: "Quando i 3 Leoni affrontano la Nazione che diede al mondo Shakira, dell’ottimo caffè e ehm, un’altra roba, diciamo… Go Kane!". Un gioco di parole tra Go Kane e Cocaine, che non è ovviamente passato inosservato, facendo riferimento a quello che è un luogo comune nonché una vera e propria piaga per la Colombia.

in foto: La prima pagina provocatoria del The Sun

I tifosi della Colombia infuriati contro gli inglesi e pronti a dare battaglia ai Mondiali

Una provocazione che ovviamente non è stata accettata di buon grado dai media colombiani e soprattutto dai tifosi. Questi ultimi non hanno perso tempo per condividere l'immagine e commentare polemicamente quanto accaduto. Una situazione che potrebbe rivelarsi un vero e proprio autogol visto che il leitmotiv dei messaggi è incentrato sulla voglia di rispondere in campo all'Inghilterra e riscattarsi per questa pagina rivedibile del The Sun. Nel frattempo Pekerman lavora con i suoi ragazzi pronto a ingabbiare il centravanti del Tottenham capocannoniere dei Mondiali con 5 reti