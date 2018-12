Per Cristiano Ronaldo Dubai non è solo una meta turistica, ma anche un luogo dove poter alzare al cielo l'ennesimo riconoscimento di una carriera straordinaria. L'attaccante portoghese della Juventus, smaltita la delusione per il Pallone d'Oro sfumato, è infatti sbarcato negli Emirati Arabi per partecipare alla serata di gala della decima edizione dei Globe Sports Awards: evento che come ogni anno riunirà giocatori, allenatori, agenti e proprietari di club.

Oltre ai premi che verranno consegnati al miglior agente, miglior allenatore, miglior club, miglior direttore sportivo e miglior arbitro arabo, ci sarà anche quello dedicato al miglior giocatore dell'anno (il Best Player Award), che CR7 punta a vincere per la sua quinta volta dopo i successi nel 2011, 2014, 2016, 2017 e dopo altri premi vinti nel passato a Dubai come il "Best Media Attraction" (2011) e il "Fans Favourite Player" (2013, 2014).

Quali sono le altre star del calcio attese a Dubai

Visti da oltre 800 milioni di telespettatori, i Globe Soccer Awards (che l'anno scorso premiarono la carriera di Francesco Totti) saranno l'occasione per riunire grandi nomi del calcio europeo e mondiale. Oltre al compagno Matuidi, il portoghese avrà modo di salutare anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, Fabio Capello, Didier Deschamps, Ronaldinho, Ronaldo Nazario de Lima, l'ex arbitro Pierluigi Collina, il dirigente della Juventus Fabio Paratici, l'ex dirigente della Roma Umberto Gandini e il vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban: tutti attesi a Dubai per i Globe Soccer Awards.

"Siamo entusiasti di accogliere molte delle più grandi stelle del mondo del calcio a Dubai – ha spiegato l’amministratore delegato di Dubai Holding, Amit Kaushal – Non vediamo l’ora di vedere chi vincerà gli altri prestigiosi premi per quella che sono certo sarà una serata memorabile". L'evento si terrà nel lussuoso hotel Madinat Jumeirah il prossimo 3 gennaio 2019.