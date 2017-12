C'rea da immaginarselo eppure fa sempre notizia: Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del 2017. Cosìcome lo è stato del 2016. Il portoghese del Real Madrid ha sbaragliato la concorrenza e ha strappato ancora una volta il titolo di miglior calciatore del pianeta ad una agguerrita concorrenza. A consegnargli il Globe Soccer Awards 2017 è stato Alex Del Piero che si è complimentato con Cr7, campione d'Europa in carica (con Real e Portogallo) e campione del Mondo per Club con i Blancos di Madrid.

Cr7 migliore al mondo.

Ai Globe Soccer Awards, giunti all'ottava edizione e tenutisi al Madinat Jumeirah Resort di Dubai, le Merengues si sono prese la scena quasi totale dell'interno palcoscenico internazionale. Cristiano Ronaldo è stato premiato da Del Piero come miglior giocatore del 2017. La bandiera della Juventus è andato direttamente a Madrid per consegnare il riconoscimento di persona al portoghese che ha così bissato il premio del 2016.

Fenomeno Ronaldo.

Inevitabile la gioia e l'orgoglio di Cr7 che ha conquistato l'ennesimo alloro personale. Oltre ai cinque Palloni d'Oro che sono il fiore all'occhiello del fenomeno lusitano ci sono ben 20 altri successi raccolti durante la sua prestigiosa carriera: "Troverò sicuramente spazio in casa per i miei 25 trofei; non dovete preoccuparvi. Il 2017 è stato un anno fantastico, ringrazio la squadra per tutto quello che abbiamo raggiunto e il presidente che mi ha accolto in questa squadra incredibile".

Gli awards 2017.

Egemonia Real.

Se Cristiano Ronaldo è stato premiato come migliore giocatore, il Real Madrid ha preso la scenza come miglior club e Zinedine Zidane come miglior tecnico. Una egemonia che testimonia come sia andato l'ultimo anno solare delle merengues che hanno dominato sia in patria che in Europa.

Tutti i premiati.

Miglior giocatore del 2017: Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore del 2017: Zinedine Zidane

Miglior club del 2017: Real Madrid

Premio alla carriera: Francesco Totti

Premio alla carriera: Marcello Lippi

Premio alla carriera: Carles Puyol

Miglior commissario tecnico delle nazionali arabe: Hector Cuper (ct dell'Egitto)

Miglior agente del 2017: Jorge Mendes

Miglior dirigente del 2017: Vadim Vasilyev (vice presidente del Monaco)

Miglior campionato del 2017: La Liga