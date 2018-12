Primo Natale da giocatore del Paris Saint Germain per Gigi Buffon. L'estremo difensore che nella scorsa estate, dopo l'addio alla Juventus, si è trasferito sotto la Tour Eiffel ha deciso di vestire i panni di Babbo Natale. Il tutto per una curiosa iniziativa della società francese che ha scelto il portiere e alcuni suoi compagni per consegnare i doni ai giovanissimi tifosi nello store ufficiale del Psg.

Gigi Buffon si traveste da Babbo Natale

Gigi Buffon è stato scelto dal Paris Saint Germain per vestire i panni di Babbo Natale. Il calciatore più esperto della rosa a disposizione di Tuchel, con il classico abito bianco e rosso e con folta barba e capigliatura bianca finta si è accomodato su uno scranno rosso per salutare i piccoli tifosi della formazione campione di Francia. Ai suoi fianchi altri giocatori bleus, ovvero Di Maria e Thiago, non travestiti come Buffon.

Buffon dona regali ai giovani tifosi del Psg

Buffon versione Babbo Natale dopo aver dato il benvenuto ai bambini, ha consegnato loro i regali. Ad un certo punto però ecco il colpo di scena, con il portiere che si è tolto la barba lasciandosi riconoscere, per lo stupore dei piccoli che hanno ricevuto maglie, regali e tanta felicità. Una scena bellissima che è diventata l'oggetto di un video virale che il Psg ha divulgato sui suoi canali social dal titolo "Un Natale che questi giovani tifosi non dimenticheranno mai".

Gigi Buffon, rinnovo del contratto sotto l'albero

E chissà che sotto l'albero Buffon non trovi il rinnovo ufficiale del contratto. Manca solo la formalizzazione, e poi l'accordo raggiunto con il Psg sarà totale. L'estremo difensore ha prolungato il suo vincolo con i Bleus e resterà dunque sotto la Tour Eiffel anche nella prossima stagione. Al suo fianco il giovane Areola che dal suo canto ha già messo nero su bianco legandosi al Psg fino al 2023.