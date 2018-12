Il Paris Saint Germain blinda i suoi portieri. In attesa di formalizzare l'accordo con Buffon, che dovrebbe prolungare il suo contratto per un'altra stagione, è stato ufficializzato il rinnovo dell'altro estremo difensore Alphonse Areola. Quest'ultimo ha trovato l'accordo con il club della Tour Eiffel fino al 2023, come annunciato dal Psg attraverso il suo sito ufficiale e i canali social.

Areola rinnova con il Paris Saint Germain fino al 2023

La notizia, nell'aria da diversi giorni, è diventata ufficiale. Alphonse Areola ha prolungato il contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2023. Nessun dubbio dunque sulla permanenza del classe 1993 alla corte di Tuchel anche nelle prossime stagioni, nonostante le indiscrezioni di mercato delle ultime settimane su un suo possibile addio. Queste le parole del proprietario del Psg Nasser Al-Khelaifi su Areola: "Alphonse è uno dei simboli principali dell'eccellenza della nostra squadra. La direzione del club e i nostri tifosi apprezzano la lealtà che ha dimostrato nei confronti della società quando ha scelto un'opzione a lungo termine".

Areola e la convivenza con l'idolo Gigi Buffon

Nessun problema dunque per Areola che anche nella prossima stagione dovrebbe alternarsi tra i pali con Buffon. Una convivenza che permetterà al giovane estremo difensore di imparare ulteriormente dal suo idolo. Queste le sue parole post-rinnovo: "Ma sono contento della mia situazione nel club. Buffon è sempre stato il mio idolo e in questo momento ho l'opportunità di allenarmi con lui tutti i giorni. Anche se non gioco sempre, ho l'occasione per migliorarmi".

Quanto guadagnerà Areola dopo il rinnovo del contratto

C'è grande curiosità sulle cifre relative al rinnovo del contratto di Areola. Quanto percepirà il portiere? Al momento non ci sono indiscrezioni sulle cifre ufficiali del nuovo vincolo, anche se potrebbe esserci un piccolo ritocco. Areola che attualmente guadagna 2 milioni di euro a stagione, potrebbe ricevere un aumento che gli permetterebbe di avvicinarsi a Gigi Buffon che anche nella prossima annata incasserà 5 milioni di euro.