E' ormai diventata un'odissea il recupero fisico e il rientro in campo di Faouzi Ghoulam. Il laterale algerino, che stava recuperando dopo la lesione al crociato del ginocchio destro e la successiva frattura della rotula, dovrà infatti tornare nelle prossime ore sotto i ferri per un piccolo intervento chirurgico già messo in programma dalla società partenopea. Nei giorni scorsi, mentre era in vacanza, il giocatore azzurro aveva infatti accusato dei piccoli fastidi al ginocchio operato, che avevano convinto lo staff medico partenopeo a "prenotare" una stanza presso la clinica romana di "Villa Stuart".

E' stato proprio il Napoli a comunicare ai tifosi, attraverso i propri canali social, l'intervento chirurgico del suo terzino: "Come da programma, domani Faouzi Ghoulam si sottoporrà a un piccolo intervento a Villa Stuart, per la rimozione del filo metallico applicato in occasione dell'operazione alla rotula. Ghoulam, accompagnato dal Dottor De Nicola, sarà operato dal Professor Mariani".

Ghoulam convocato per il ritiro

Come ha fatto sapere la società campana, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbe nessun motivo di preoccupazione per il nazionale algerino. Ancelotti e De Laurentiis seguono ovviamente da vicino la vicenda e sperano di riavere il difensore al più presto, magari già in occasione del ritiro del 10 luglio in Trentino a Dimaro-Folgarida, per il quale Ghoulam è stato regolarmente convocato dal nuovo allenatore.

Il ritorno a "Villa Stuart", era stato preceduto da alcune polemiche nate dopo la controversa decisione del giocatore. Ghoulam aveva infatti scelto di non seguire il consiglio del dott. Mariani (che avrebbe voluto rimuovere subito la placca) e di partire per una vacanza negli Stati Uniti. Di fronte al successivo gonfiore del ginocchio, il Napoli è stato così costretto a richiamare il giocatore per l'intervento.