E' il Fabián Ruiz-day per il Napoli. La trattativa di calciomercato per il centrocampista spagnolo del Betis è arrivata alla conclusione e il giocatore dopo le visite mediche di rito previste in giornata firmerà il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Carlo Ancelotti dunque si prepara ad abbracciare un calciatore duttile e talentuoso che garantirà ulteriori soluzioni in mediana per il Napoli. Settimana intensa per il calciomercato in entrata del Napoli che nella giornata di domani, dovrebbe ufficializzare anche i due nuovi portieri Meret e Karnezis.

Fabián Ruiz al Napoli, si chiude l'operazione di calciomercato. Visite mediche e firma

Dopo aver assaggiato già a giugno la città di Napoli grazie ad una vacanza in crociera, Fabián Ruiz tornerà in terra partenopea per ufficializzare il suo trasferimento in azzurro. Prima però c'è la spedizione a Roma presso Villa Stuart dove il ragazzo classe 1996 si sottoporrà alle classiche visite mediche di rito, vero e proprio preludio alla firma sul contratto che metterà fine al tormentone di calciomercato.

Fabián Ruiz-Napoli, le cifre e i particolari del colpo di calciomercato

Le cifre dell'operazione di calciomercato che porterà Fabián Ruiz al Napoli sono note da tempo. Gli azzurri per il giovane centrocampista spagnolo verseranno nelle casse del Betis Siviglia 30 milioni di euro, ossia il prezzo fissato nella clausola rescissoria. Il tutto garantendo poi a Ruiz un contratto quinquennale con un ingaggio di circa 2.5 milioni di euro a stagione.

in foto: Foto Sofascore.com

Come giocherà Fabián Ruiz nel Napoli

In attesa di definire la trattativa che dovrebbe portare Jorginho al Manchester City, Ancelotti dunque può contare su un nuovo centrocampista per il suo Napoli. Fabián Ruiz reduce da una stagione con 35 presenze, 3 gol e 6 assist con il Betis può garantire diverse soluzioni tattiche. Centrocampista centrale, lo spagnolo classe 1996 si trova a suo agio anche nelle vesti di mezzala, e anche di esterno offensivo. Ecco allora che su di lui, Carletto può contare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Doti tecniche importanti, gran fisico Fabián Ruiz è un centrocampista moderno capace di unire quantità e qualità: abile sia in fase di recupero palloni, che in quella di costruzione della manovra.

Le ultime notizie sulle trattative di calciomercato del Napoli. Arrivano Meret e Karnezis

Non solo operazioni in entrata per il calciomercato del Napoli ma anche mosse in uscita in via di definizione. La prima è quella relativa a Jorginho che entro giovedì potrebbe diventare un nuovo giocatore del City per una cifra vicina ai 55 milioni di euro. Incognite invece per Hamsik che potrebbe anche restare in azzurro dopo il raffreddamento alla pista cinese. Con Meret e Karnezis in arrivo (affare da 27.5 milioni, 22 + 3 per l’ex numero uno della Spal, 2.5 per l’estremo difensore greco), attenzione anche alla corsia destra con Elvedi obiettivo numero uno come alternativa a Lainer per il quale la trattativa con il Salisburgo si è complicata.