Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli bisogna registrare l'inaspettata e brusca frenata nella trattativa per Lainer. Il Salisburgo ha alzato la posta in palio per l'esterno spingendo così gli azzurri a virare su altri profili per la fascia destra, a caccia di un'alternativa affidabile a Hysaj considerato il titolare inamovibile a meno di clamorose cessioni. Tra i nomi nuovi degli obiettivi del Napoli ecco spuntare Nico Elvedi, terzino del Borussia Monchengladbach attualmente impegnato con la Svizzera ai Mondiali 2018.

Napoli-Lainer, perché la trattativa di calciomercato si è complicata

Tutto sembrava proseguire per il meglio nella trattativa tra il Napoli e il Salisburgo per Stefan Lainer, l'esterno classe 1992 reduce da un'ottima annata culminata in grandi prestazioni in Europa League. E invece gli austriaci hanno alzato la posta in palio, chiedendo secondo quanto riportato da Sky, 20 milioni di euro. Una situazione legata all'assenza di un possibile sostituto del calciatore. Il Napoli, che si era spinto fino a 15 milioni bonus compresi, non sembra disposto a trattare su queste cifre.

Napoli, nelle ultime notizie di calciomercato c'è Elvedi

Ecco allora che tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli è spuntato il giovane Nico Elvedi. Terzino destro classe 1996 del Borussia Monchengladbach si trova al momento in Russia al seguito della Svizzera che affronterà agli ottavi di finale la Svezia. Un calciatore considerato in terra elvetica l'erede di Lichtsteiner e che sembra avere margini di crescita importanti.

Chi è e quanto vale Nico Elvedi, obiettivo di mercato degli azzurri

Nico Elvedi è un promettente difensore del Borussia Moenchengladbach capace all'occorrenza di ricoprire diversi ruoli. Terzino destro, ma anche centrale e sinistro, ha dimostrato di avere margini di miglioramento importanti nell'ultima annata in cui ha collezionato 36 presenze in terra tedesca. Abile anche in fase di spinta, come confermano i 2 gol messi a segno ha un contratto con la società biancoverde fino al 2021 e una valutazione di mercato che si aggira sui 15 milioni di euro.

in foto: Foto Sofascore.com

Napoli, gli altri giocatori nel mirino di mercato per la fascia destra

Al momento Elvedi rappresenta una pista che, come confermato dal Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbero seguire con decisione. Gli altri profili nel mirino di calciomercato del Napoli sono tutti decisamente più complicati. Basti pensare al francese Pavard che sta stupendo tutti con la nazionale Bleus ai Mondiali, autore di un golazo contro l'Argentina. Per il laterale dello Stoccarda al momento servirebbero più di 30 milioni. Più di 15 milioni invece sono quelli richiesti dal Psg per Meunier altro calciatore impegnato in Russia con la nazionale del Belgio, e altro cursore nel calderone di mercato del Napoli.