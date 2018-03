Se dalle parti di Coverciano c'è tutta l'intenzione di continuare a puntare su Gigi Buffon, nel ritiro della Germania Joachim Loew è invece alle prese con il problema di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco è infatti fermo da tempo a causa della frattura del metatarso del piede sinistro: un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco dallo scorso 16 settembre.

Il capitano della nazionale tedesca, campione del mondo due anni fa in Brasile, rischia di non recuperare per il prossimo Mondiale e prima dell'infortunio rimediato ha totalizzato appena 4 presenze: tre in campionato e una in Champions League. Di fronte a questo lungo recupero, il commissario tecnico della Germania pare dunque intenzionato ad affidarsi ad Marc-Andrè Ter Stegen: già secondo di Neuer e protagonista non soltanto con il Barcellona, ma anche con la stessa nazionale tedesca in occasione della vittoria in Confederations Cup nella scorsa estate.

I tifosi votano per Ter Stegen

Nonostante le parole dello stesso Neuer ("Spero di tornare in questa seconda metà di stagione. Alla Germania servo e io adoro stare con la Nazionale"), in molti ormai hanno perso le speranze e hanno indicato il suo secondo come sostituto in Russia: "Joachim Loew è fortunato ad avere una riserva come lui – ha dichiarato a Sport 1, l'ex leggenda del Barcellona Puyol – Penso che Ter Stegen possa diventare uno dei migliori portieri della storia del calcio".

Intanto in Germania anche gli stessi tifosi sembrano d'accordo con il commissario tecnico e hanno votato a favore del numero uno del Barcellona, nel sondaggio rilanciato dallo stesso media tedesco. Secondo il 50% dei 31mila votanti, il titolare ai prossimi mondiali dovrebbe essere Ter Stegen. Il rivale Neuer ha invece ricevuto il 45% di preferenze, con il rimanente 5% che è andato a Sven Ulreich.