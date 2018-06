A pochi giorni dall'inizio del Mondiale russo, i campioni in carica della Germania continuano a non vincere. Reduce da quattro gare senza vittorie, la squadra del commissario tecnico Joachim Loew ha perso anche contro l'Austria nell'amichevole che si è disputata a Klagenfurt. Dopo la rete in apertura di Ozil, la selezione austriaca ha ribaltato il risultato nella ripresa grazie ai gol di Hinteregger e Schopf.

Tornato a disputare una gara ufficiale dopo 8 mesi, Manuel Neuer ha passato il provino con il massimo dei voti e con alcune parate decisive, che hanno evitato alla Germania di entrare negli spogliatoi con un passivo ancor più pesante. La vittoria dell'Austria, che non batteva i tedeschi dal 1986, conferma dunque i problemi della squadra di Loew: apparsa fragile, soprattutto in difesa.

Le altre amichevoli

Nel sabato sera dedicato alle amichevoli della varie nazionali, non è stata soltanto la Germania a far passare una serata poco divertente ai tifosi. Belgio e Svezia hanno infatti deluso le attese, pareggiando a reti inviolate con Portogallo (sceso in campo senza Cristiano Ronaldo) e Danimarca. L'Inghilterra del commissario tecnico Southgate ha invece dovuto sudare per avere la meglio della Nigeria: battuta 2 a 1 a Wembley grazie alle reti di Cahill e Kane.

Nelle prossime ore sarà invece la volta di altre grandi protagoniste del prossimo Mondiale. Il super favorito Brasile giocherà contro la Croazia, mentre la Spagna se la vedrà con la Svizzera. Lunedì sera, infine, spazio ancora all'Italia di Roberto Mancini: attesa da un'altra amichevole di prestigio dopo quella persa con la Francia. All'Allianz Stadium di Torino, Bonucci e compagni cercheranno di riscattare la sconfitta di Nizza affrontando l'Olanda del ct Ronald Keoman.