A poche settimane dall'inizio del Mondiale, che la Germania giocherà inizialmente nel gruppo F con Messico, Svezia e la Corea, nel ritiro di Appiano, alle porte di Bolzano, ci sono stati attimi di tensione all'interno del gruppo del commissario tecnico Joachim Loew. Durante l'allenamento odierno, Antonio Rudiger e Joshua Kimmich sono stati infatti protagonisti di una discussione molto accesa che ha rischiato di degenerare.

Tra il calciatore del Chelsea (ex Roma) e quello del Bayern Monaco sono volate parole grosse. Come riportato dalla "Bild", i due giocatori si sarebbero poi affrontati testa contro testa: entrambi pronti a scatenare una vera e proprio rissa. A scongiurare lo scontro fisico tra i due giocatori, è stato l’intervento di Miroslav Klose che ha evitato il peggio e aiutato a riportare la tranquillità nel ritiro della nazionale campione del mondo in carica.

Il precedente di Wagner

In attesa dell'amichevole del prossimo 2 giugno, a Klagenfurt contro l'Austria, c'è voluto dunque l'ex attaccante della Lazio per spegnere l'incendio che stava divampando tra i due giocatori di Loew. Aggregato alla selezione tedesca come assistente del commissario tecnico, Klose dopo il Mondiale tornerà al Bayern in veste di allenatore della squadra Under 17. Due giorni dopo l'amichevole con la selezione austriaca, Loew comunicherà i nomi dei 23 giocatori che andranno in Russia.

Il clima intorno alla Germania, a dire la verità, era già teso nei giorni scorsi a causa delle polemiche innescate da Sandro Wagner. L'attaccante del Bayern Monaco, escluso dalla nazionale, aveva infatti criticato alcuni compagni attirando su di sé le parole al vetriolo di Loew: "Ha dipinto alcuni giocatori che stanno con noi da sempre, che sono figure di riferimento per noi, come idioti assoluti. Capisco che sia deluso, ma le parole contro i suoi compagni per me sono gravi".