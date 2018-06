Manuel Neuer dopo 259 giorni è tornato a giocare. Il capitano della nazionale tedesca è sceso in campo nell’amichevole pre Mondiale contro l’Austria. Il trentunenne numero uno scendendo in campo a Klagenfurt vede le sue possibilità di volare in Russia aumentare considerevolmente. Con Neuer saranno convocati Ter Stegen del Barcellona e Leno del Bayer Leverkusen, dovrebbe rimanere fuori Trapp del Psg.

Il portiere del Bayern Monaco lo scorso settembre si era rotto il metatarso del piede sinistro, che si era già infortunato cinque mesi prima. Il rientro è stato molto laborioso. Sembrava che Neuer potesse tornare a disposizione di Heynckes già a inizio 2018, ma le cose non sono andate come speravano lo stesso portiere, il Bayern e il c.t. della Germania. Neuer è stato inserito nell’elenco dei 27 pre-convocati nonostante questa lunga assenza. Adesso i dubbi sono stati fugati Neuer ci sarà e al Mondiale cercherà anche di essere protagonista, come lo è stato sia nel 2010 che nel 2014. L’amichevole con l’Austria è iniziata con oltre due ore di ritardo a causa di un violento nubifragio, che ha ritardato ulteriormente il ritorno in campo di Neuer.

L’Inghilterra batte la Nigeria. A Wembley la nazionale guidata da Southgate con il 3-4-2-1 ha sfidato la Nigeria di Rohr e convincendo ha vinto per 2-1. L’ex selezionatore dell’Under 21 è stato bravissimo in questo ultimo anno e mezzo a rifare quasi daccapo la Nazionale di Sua Maestà. Il match è stato sbloccato al 7′ dal difensore del Chelsea Gary Cahill, che fino all’ultimo pensava di non essere inserito nell’elenco dei convocati. Harry Kane, per la prima volta con la fascia da capitano, ha raddoppiato al 23esimo. Nella ripresa tanti cambi e un gol quello di Alex Iwobi, calciatore dell’Arsenal che con la maglia della Nigeria è stato spesso protagonista.