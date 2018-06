A due settimane dal Mondiale in casa Germania è già scattato l'allarme. La nazionale di Joachim Löw ha infatti incassato la seconda sconfitta consecutiva ed è reduce da una striscia di cinque gare senza vittorie. Un bagaglio poco rassicurante da imbarcare sull'aereo per la Russia, che ha inevitabilmente acceso la discussione in terra tedesca. Cosa succede alla squadra campione in carica e tra le favorite per questa edizione?

La risposta la sta ovviamente cercando il commissario tecnico che, tra indiscrezioni sul suo futuro (si è parlato anche di Real Madrid) e commenti poco benevoli sui giornali, si sta già preparando all'esordio mondiale contro il Messico del prossimo 17 giugno a Mosca. La sconfitta arrivata nelle scorse ore con l'Austria ha dunque preoccupato i tifosi tedeschi, già indispettiti dai pareggi contro Inghilterra, Francia e Spagna e dal ko contro il Brasile.

Löw accusa i giocatori

Se è vero che Joachim Löw non ha scelto squadre "materasso" per avvicinarsi ai Mondiali, è però altrettanto vero che questa piccola crisi non è certo il miglior biglietto da visita da presentare alla Coppa del Mondo in Russia. Senza vittoria dall'ottobre scorso, quando Özil e compagni riuscirono a battere l'Azerbaigian, la Germania ha eguagliato lo "score" ottenuto nell'annata 1987/88 da Franz Beckenbauer: anche lui senza vittorie per cinque partite di fila.

"Abbiamo giocato male ed è stata una prestazione deludente – ha spiegato il ct tedesco subito dopo la sconfitta di Klagenfurt – Tutti i giocatori hanno giocato al di sotto delle proprie possibilità. Se giochiamo così, non abbiamo molte possibilità. C'è ancora molto lavoro da fare. La sconfitta contro l'Austria non ci farà perdere la tranquillità, ma nel complesso dobbiamo migliorare molte cose nei prossimi 14 giorni".