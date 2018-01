E' stato per anni la stella della Bundesliga, ora è destinato a fare le valigie e volare molto probabilmente in Inghilterra. Sono giorni decisivi quelli che attendo Pierre-Emerick Aubameyang: deciso a lasciare il Borussia Dortmund dopo quasi cinque stagioni in Germania e valanghe di gol messi a segno. L'ex attaccante della Primavera del Milan, società che ha cercato di riportarlo in Italia la scorsa estate, è infatti ad un passo dal clamoroso addio e dall'accordo con l'Arsenal di Arsene Wenger.

Dopo aver puntato i piedi ed essere rimasto fuori squadra per la sfida con il Wolfsburg, Aubameyang ha incassato le parole decise di Jupp Heynckes: "Sono molto critico al riguardo – ha dichiarato il tecnico del Bayern Monaco – Credo che i calciatori siano dei privilegiati, se si pensa a quanto sia difficile e duro guadagnare uno stipendio così fuori da questo mondo".

La stoccata di Heynckes.

L'atteggiamento di Aubameyang nelle scorse settimane, non è infatti andato giù al 72enne allenatore di Mönchengladbach: "Al lavoro professionale appartengono etica e moralità e i club devono riflettere quando acquistano un giocatore così – ha concluso Heynckes – Io non acquisterei mai giocatori come Aubameyang o Dembelé, che è voluto andare al Barcellona a stagione già iniziata. E penso che i club dovrebbero tenere una linea dura e precisa con i giocatori: al Bayern funziona così. Bisogna parlare chiaro ai giocatori e far capire loro in che squadra giocano e le loro responsabilità".

Dopo aver perso Sanchez, a Londra stanno dunque aspettando Aubameyang. Con l'arrivo del nativo di Laval, Arsene Wenger è così pronto a dare il via ad una rivoluzione importante. Oltre al gabonese, per il quale la società dei "Gunners" verserà circa 70 milioni di euro, nella capitale inglese è destinato a sbarcare anche Mkhitaryan: pedina di scambio nell'affare che porterà Sanchez alla corte di José Mourinho.