Arsene Wenger non le ha mai mandate a dire e non inizierà di certo ora. Il manager dell'Arsenal ha detto che la partenza di Alexis Sanchez per il Manchester United, ancora non confermata ma a questo punto sembra scontata, è "meno dolorosa" di quella di Robin van Persie, che fece lo stesso tragitto nell'estate del 2012.

Arsenal e United stanno lavorando in questi giorni per trovare l'accordo per uno scambio tra il cileno, che è a scadenza di contratto, e il centrocampista armeno Henrikh Mhkitaryan. Dopo i tre anni e mezzo a Londra, l'ex Udinese e Barcellona potrebbe sbarcare alla corte di José Mourinho all'Old Trafford.

Wenger: Perdiamo un giocatore ma ne arriverà un altro.

Nonostante il paragone fatto, Wenger non vede analogie tra la storia di van Persie, che nell'agosto del 2012 ha lasciato l'Emirates Stadium e in cambio di 24 milioni di sterline per Manchester (dove ha vinto la Premier League) e quella di Alexis Sanchez

Abbiamo preso van Persie quando giocava per la squadra di riserva del Feyenoord per circa 3 milioni di sterline e abbiamo lavorato molto su di lui. La cosa più difficile è vedere che vanno via dopo aver raggiunto alti livelli. I nostri tifosi sapevano che Alexis non avrebbe prolungato il suo contratto e il fatto che ci sarà un'operazione da entrambe le parti rende tutto meno doloroso. Perdiamo un giocatore, sì, ma potremmo prenderne un altro (Mkhitaryan). Uno sostituisce l'altro.

Il manager dei Gunners ha fatto capire di voler portare all'Arsenal Mkhitaryan dopo aver ceduto Theo Walcott all'Everton per 22,6 milioni di euro e cercherà di rafforzare il suo attacco e con l'attaccante del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Keown: Alexis è il più grande mercenario del calcio.

"È il più grande mercenario del calcio". Martin Keown, ex difensore dell'Arsenal, si è espresso così nei confronti di Alexis Sanchez sulle colonne del Daily Mail. Per il commentatore di BBC, ESPN, TV3 e Al Jazeera Sports +3 la cosa più normale per il cileno sarebbe stata firmare per il Manchester City