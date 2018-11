Non c'è pace per la panchina del Genoa. Dopo aver mandato via Davide Ballardini, ecco che dopo una giornata di riflessione il presidente rossoblù, Enrico Preziosi, avrebbe deciso di cambiare l'allenatore della prima squadra affidando la panchina a Igor Tudor, che nell'ultima stagione ha contribuito alla salvezza dell'Udinese. A riportare la notizie è il Corriere dello Sport. Potrebbe arrivare ancora un ribaltone in casa del Grifone e la terza avventura di Ivan Juric sarebbe finita con la sconfitta casalinga arrivata con il Napoli. L'esiguo bottino di due punti nelle ultime cinque partite hanno aperto alla nuova crisi in casa rossoblù. Dopo l'esonero di inspiegabile di Ballardini, Preziosi avrebbe atteso la sosta per gli impegni delle nazionali e Tudor sarebbe così il terzo tecnico in quattro mesi sulla panchina del Genoa per la stagione 2018/2019. Alla ripresa il club rossoblù è atteso dal derby della Laterna con la Sampdoria, una gara non proprio semplice.

Anche Davide Nicola il lizza

Preziosi avrebbe valutato anche l’ipotesi che porta a Davide Nicola, 45 anni, cresciuto da giocatore nelle giovanili rossoblù e per sei stagioni con la maglia del Grifone (166 presenze in campionato). È stato piemontese è stato protagonista di una clamorosa salvezza alla guida del Crotone nel 2017, dove aveva preso il posto proprio di Ivan Juric. La decisione è attesa nelle prossime ore.

Striscione terribile per Preziosi

Lo striscione offensivo esposto in gradinata Nord prima del fischio d’inizio della gara contro il Napoli nei confronti del presidente rossoblù (“Preziosi prima o poi tu morirai… Il Genoa mai”) potrebbe essere oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine, intenzionate a identificare innanzitutto gli autori e le modalità con cui è stato fatto entrare all’interno dello stadio Ferraris.