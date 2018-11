Quattro partite, 2 punti (media di 0.50 a match), 9 gol incassati e 5 realizzati. E' questo il trend di rendimento del Genoa da quando Ivan Juric è stato chiamato in panchina al posto di Davide Ballardini. Il presidente, Enrico Preziosi, scontento per la gestione del precedente allenatore optò per il cambio all'indomani della sconfitta (1-3) contro il Parma, approfittando della pausa per la Nazionale. A un mese di distanza da allora, l'attuale tecnico è nella stessa posizione del predecessore: rischia l'esonero perché al patron non piace la piega che ha preso il campionato del Grifone.

La classifica non è drammatica, considerato il +7 sulla terzultima posizione occupata dal Frosinone, mala vittoria manca dal 30 settembre e ritrovarsi a ridosso della zona calda non era esattamente ciò che il massimo dirigente si aspettava. Il pareggio a Torino contro la Juventus era stato incoraggiante per la prestazione e soprattutto per il colpo sfiorato, quello contro l'Udinese in casa ha fatto rabbia perché un'occasione sprecata, le due sconfitte (umiliante con l'Inter, rocambolesca col Napoli) hanno alimentato malumore e perplessità. Poi c'è Piatek che non segna più né è pericoloso come in avvio di stagione.

in foto: Rendimento e risultato del Genoa sotto la gestione di Ivan Juric (fonte transfermarkt.it)

Cosa è successo? Secondo il presidente qualcosa non va (ancora) nella guida tecnica al punto da meditare l'ennesimo ribaltone. Chi può arrivare? Il nome più caldo in queste ore è Davide Nicola, il tecnico protagonista di una bella impresa con il Crotone da cui rassegnò le dimissioni nel dicembre 2017 lasciando una squadra in piena zona salvezza. Ci sarà ancora Juric alla ripresa del torneo, quando il calendario proporrà il derby con la Sampdoria? Potrebbe essere l'ultima chance concessagli oppure no. Non resta che attendere le prossime ore.