L'Argentina ha battuto il Messico 2-0 grazie ai primi gol in nazionale di Mauro Icardi e Paulo Dybala. Festa grande da parte di tutto il gruppo per i due "italiani", in una serata speciale. A quanto pare però c'è qualcuno che sicuramente non ha potuto esultare a pieno regime con i compagni. Si tratta di Gastón Giménez protagonista di una curiosa disavventura.

Gastón Giménez in bagno, l'Argentina lo dimentica

Una vera e propria disavventura quella capitata a Gastón Giménez che non ha avuto dunque la possibilità di collezionare la seconda presenza con la maglia della nazionale argentina (nella prima ha collezionato pochissimi minuti). Il centrocampista classe 1991 del Velez era alle prese con un bisogno fisiologico nel bagno dell'albergo dove risiedeva l'Albiceleste. Mentre si trovava nei bagni dell'Hotel Diplomatic però, secondo quanto riportato da Olé, il resto della squadra al gran completo è partito in pullman alla volta dello stadio Malvinas per prendere pare all'amichevole contro il Messico.

Il centrocampista dimenticato in hotel, il precedente simile di Pogba

Nessuno si è accorto dell'assenza di Gastón Giménez. Quest'ultimo quando è uscito dal bagno non ha trovato nessuno dei suoi compagni. Incredulo ha cercato di contattare lo staff tecnico. Ecco allora che alcuni dirigenti della Federcalcio argentina, accortisi dell'assenza del calciatore sono tornati indietro per prelevarlo in macchina e portarlo allo stadio. Una serata da dimenticare per il giocatore che non è riuscito ad entrare in campo restando in panchina per tutti i 90′ assistendo alla vittoria dei suoi compagni. L'unica consolazione? Quella di non essere stato l'unico ad incappare in questa disavventura: poche settimane fa lo stesso episodio è capitato a Paul Pogba che dopo Juventus-Manchester United non è riuscito a ripartire in tempo con i compagni, a causa di una pipì: il centrocampista infatti ha fatto tardi in occasione del controllo anti-doping ed è stato costretto a prendere un altro volo, con i tifosi dei Red Devils.