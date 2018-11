Finalmente Icardi e Dybala. L'attaccante dell'Inter e quello della Juventus hanno trovato i primi gol con la maglia dell'Argentina nella sfida amichevole contro il Messico. Bellissimo il gol in apertura di Maurito, per l'Albiceleste che ha trovato il sigillo del definitivo 2-0 nel finale grazie al bianconero servito alla perfezione da un altro "italiano" ovvero Giovanni Simeone.

Argentina-Messico 2-0, gol di Icardi e Dybala

La maledizione è finita per Mauro Icardi e Paulo Dybala. Quelli che sono considerati gli attaccanti del futuro hanno interrotto il digiuno del gol in nazionale, trovando le reti nell'amichevole disputata a Mendoza tra l'Argentina e il Messico. Il commissario tecnico ad interim Scaloni, che a quanto pare si sta guadagnando la conferma in virtù delle 4 vittorie ottenute in 6 partite, può sorridere per un attacco finalmente prolifico nel segno dei due gioielli "italiani". Il primo a trovare la via della rete è stato Mauro Icardi schierato titolare, con a supporto Lamela e De Paul. Nel finale staffetta tra l'interista e Dybala, con quest'ultimo che ha chiuso i conti.

Il primo splendido gol di Mauro Icardi in Argentina-Messico

Il primo gol di Mauro Icardi, dopo 8 presenze con l'Argentina è stato una vera e propria perla. Dopo poco più di un minuto il bomber e capitano dell'Inter ha lavorato un pallone per Lamela, che a sua volta lo ha servito in profondità. Gran movimento di Maurito che dopo un controllo a seguire ha dribblato due avversari e con una conclusione chirurgica ha battuto il portiere avversario. Esultanza sfrenata per la prima marcatura con l'Argentina e abbraccio da parte di tutti i compagni.

Contro il Messico anche Dybala trova la prima rete con l'Argentina

Argentina sempre in controllo del match, a dimostrazione di una consapevolezza dei propri mezzi cresciuta nei mesi post-Mondiale. Nel finale il ct Scaloni ha optato per la staffetta, con Icardi che ha lasciato il posto al numero 10 della Juventus Dybala. Quest'ultimo si è fatto subito trovare pronto: gran lavoro di Giovanni Simeone e assist per La Joya che con il piattone ha realizzato il 2-0. Serata di grazia anche per il bianconero, che come Maurito ha finalmente trovato il gol con la sua rappresentativa (alla 18a presenza)