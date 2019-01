Il Velodrome di Marsiglia è uno degli stadi più caldi d'Europa. La conferma di questa brutta fama è arrivata nelle scorse ore, durante la partita tra la squadra di Rudi Garcia e il Lilla secondo in classifica. Al tredicesimo del secondo tempo, con il risultato di 1 a 0 per gli ospiti, dalle tribune dello stadio dell'OM è infatti piovuto in campo un petardo che è scoppiato molto vicino a Kevin Strootman.

L'enorme botto ha causato lo stordimento di diversi giocatori, in primis proprio l'ex centrocampista della Roma, e ha costretto l'arbitro Delerue ad interrompere la partita e ad ordinare alle due squadre di rientrare negli spogliatoi. Nonostante l'invito del direttore di gara, Balotelli i giocatori del Marsiglia sono invece rimasti sul campo insieme al quarto uomo: intento a cercare di raffreddare gli animi dei tifosi sugli spalti.

La prima rete di Mario Balotelli

Quella che doveva essere la serata di Mario Balotelli, appena arrivato a Marsiglia, regolarmente in panchina e pronto ad entrare in campo al termine del suo riscaldamento, si è invece trasformata nell'ennesima brutta figura del calcio francese: spesso ostaggio delle frange più calde delle tifoserie. In attesa di eventuali sanzioni della federazione, il match è comunque ripartito dopo quasi 40 minuti di interruzione.

Nell'ultimo quarto d'ora di gara, tutti gli occhi dei tifosi dell'OM si sono puntati addosso a Balotelli: entrato in campo al posto di Kamara e con la squadra in dieci uomini a causa della precedente espulsione di Thauvin. L'ingresso dell'ex attaccante del Nizza, non ha però cambiato il corso della partita nonostante la sua prima rete con l'OM arrivata solo al 96esimo, quando il Lilla era già avanti di due reti grazie alla doppietta di Pepe.